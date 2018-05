Natalia Oreiro la sensual presentadora que podría ser la voz oficial del Mundial Rusia 2018

Natalia Oreiro la sensual presentadora que podría ser la voz oficial del mundial Rusa 2018

Aunque Colours, el tema que interpretan Maluma y Jason Derulo, es la canción oficial del Mundial Rusia 2018, diversos artistas le ponen su voz al evento de fútbol que genera pasiones en todo el planeta. Natalia Oreiro es una de ellas, muchos afirman que ella podría ser la voz ofical del mundial Rusia 2018.

La conductora y cantante Natalia Oreiro presentó United by love, canción en la que aprovecha la gran fama que goza en el país de Vladímir Putin, para interpretar una oda al amor y la unión en tres idiomas, español, inglés… ¡y ruso! En el video aparece junto a dos bailarines, como una sombra, moviéndose al ritmo del energético tema, vestida con un look con transparencias y un shapka, el gorro de piel típico de Rusia.

¿Quién es Natalia Oreiro y porqué podría ser la voz oficial del mundial Rusia 2018?

Es una actriz, cantante, diseñadora, empresaria, conductora, modelo uruguaya y embajadora de buena voluntad de la UNICEF en el Río de la Plata.

Sus trabajos en cine más reconocidos son las películas Un argentino en New York, Música en espera, Mi primera boda, Gilda, no me arrepiento de este amor y las preseleccionadas al Óscar Infancia clandestina y Wakolda

Otro dato de Natalia, es que en 1992 participó del concurso de belleza Miss Hawaiian Tropic Internacional, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, donde representó a Uruguay.

Natalia Oreiro

Para la creación de “United By Love”, Oreiro tuvo la colaboración exclusiva de dos grandes productores discográficos: el italiano Ettore Grenci y el colombiano Diego Córdoba, quienes han trabajado con artistas de reconocimiento mundial como Demi Lovato, Marc Anthony, Arianna Grande y Megan Trainor, entre otros.

La relación de Oreiro y Rusia no comienza con esta canción. Todo empezó a fines de los 90 cuando Natalia cosechó miles de fans en Europa con la recordada novela "Muñeca brava". Desde entonces se ha presentado en varias oportunidades en el Viejo Continente. A su vez, en territorio ruso brindó alrededor de 30 conciertos desde 2003, en los cuales reunió a más de 12 mil personas en cada uno. Moscú, San Petersburgo Krasnodar y Krasnoyarsk son algunas de las ciudades donde se presentó. Actualmente tiene un club de fans llamado "Venenosos de siempre Rusia".

En tanto, la segunda parte de este tema saldrá el 8 de junio. Se llamará “My Pobedim” ("Venceremos" en ruso) y contó con la ayuda en la producción de Federico Vindver. La canción también será interpretada en inglés, español y ruso.

Natalia Oreiro - United by love (Rusia 2018)