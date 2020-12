Natalia Lafourcade y Dua Lipa juntas, en la serie de Netflix “Song Exploder”/Foto: Bajiomedia y El Sumario

La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcarde sigue conquistando el 2020. Ella se coronó como la gran ganadora del Grammy Latino de este año después de que su disco “Un canto por México, Vol. 1” recibiera el premio por ser el Álbum del Año, superando a otros grandes artistas como Bad Bunny y Ricky Martin.

Ahora, la intérprete de “Hasta la raíz” compartirá un emocionante proyecto en Netflix con la cantante británica Dua Lipa, y otras estrellas de la música. Se trata de la segunda temporada de la serie documental “Song Exploder”.

Fue la misma Dua quien anunció el Volumen 2 de esta exitosa serie que llegará al catálogo de Netflix el próximo 15 de diciembre. Además de Lafourcarde también estarán las agrupaciones The Killers y Nine Inch Nails.

¿De qué trata la serie Song Exploder?

Netflix suele sorprendernos con sus proyectos originales y “Song Exploder” no fue la excepción. Una forma más de conectar a los músicos con los fanáticos, de eso se trata esta serie documental.

Tuvo su primera temporada o el Volumen 1 hace unos meses, donde estuvieron de invitados Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, R.E.M., y Ty Dolla $ign.

De esta manera, cada uno de los cantantes narran cómo es el proceso creativo de algunas de sus canciones. Asimismo, van contando sus sentimientos y emociones a lo largo de sus carreras, y lo que la música significa para ellos.

Quizás en esta ocasión, esta segunda temporada sea aún más emotiva para los fanáticos de los artistas que se presentarán en Song Exploder. Ya que en medio de la pandemia, es una forma más de conocer el origen de algunas de sus melodías preferidas y de estar un poco más cerca de sus ídolos.

Diversos géneros musicales abordará nuevamente esta serie documental de Netflix, que nuevamente ha sorprendido a los fans/Foto: Sopitas

Así que si eres fan de Natalia Lafourcade, The Killers, Dua Lipa o Nine Inch Nails, seguro no te perderán ni un minuto del Volumen 2 de esta serie de Netflix. ¿Ya viste la primera temporada de Song Exploder? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

