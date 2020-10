Natalia Lafourcade explorará la creación de “Hasta la Raíz en serie de Netflix

La mexicana Natalia Lafourcade compartirá el proceso de creación de su éxito “Hasta la Raíz” en la la serie de Netflix "Song Exploder”, junto con Nine Inch Nails, The Killers y Dua Lipa.

La primera parte del programa, basado en el exitoso podcast del mismo nombre, en el que músicos analizan el proceso de escritura de sus canciones más famosas, fue lanzada en octubre con los episodios dedicados a Alicia Keys, R.E.M y otros artistas.

Natalia Lafourcade explorará “Hasta la Raíz”, compuesta al lado de Leonel García de Sin Bandera, y que se desprende de su álbum homónimo, el sexto de la compositora mexicana, lanzado en marzo de 2015.

En 2015, Natalia ganó los premios en las nominaciones de Canción del Año y Mejor Canción Alternativa en los Grammy Latino.

Nine Inch Nails explorará "Hurt"

Por su parte, Trent Reznor de Nine Inch Nails desglosará el éxito icónico de la banda "Hurt", The Killers explicará el proceso de creación de “When You Were Young”, mientras que Dua Lipa abordará el tema reciente “Love Again".

“Entrevisté por primera vez a Trent Reznor para un episodio de Nine Inch Nails del podcast en 2017, y luego, mientras empacaba mi micrófono y mi computadora portátil, me preguntó: '¿Alguna vez has pensado en convertir esto en un programa de televisión?', dijo ell presentador de Song Exploder, Hrishikesh Hirway, sobre la nueva serie en un comunicado.

La segunda temporada de 'Song Exploder' estrenará en Netflix el próximo 15 de diciembre y nos mostrará el proceso de composición musical de Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails y la mexicana Natalia Lafourcade (@lafourcade) ���� pic.twitter.com/jfY7OGFDgT — SensaCine México (@SensaCineMx) October 15, 2020

En aquel entonces era sólo un atisbo de una idea. Estoy muy emocionado de que haya cobrado vida y puedo compartir cuatro episodios más de la serie con estos queridos artistas. Todos son muy diferentes entre sí en términos de sonido y fondo, y no puedo esperar a que la gente vea y escuche sus historias, y el camino único que cada uno tomó para crear estas canciones ".

Se espera que los nuevos episodios lleguen a Netflix el 15 de diciembre de 2020

Te puede interesar:Natalia Lafourcade REAPARECE con interpretación del tema "Veracruz"

Recientemente Natalia Lafourcade fue nominada a los Latin Grammys, en los que competirá contra Bad Bunny, Ricky Martin, Fito Páez y otras estrellas por el premio al Álbum del Año con “Un canto por México, Vol.1”.