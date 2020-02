Natalia Jiménez se burla de sus haters en Instagram con polémico video

Natalia Jiménez es una de las cantantes españolas más exitosas de todos los tiempos, pues su participación con el grupo “la quinta estación” nos dejó grandes canciones como “me muero”, “Daría” o “El sol no regresa” que forman parte de nuestro Playlist diario.

Sin embargo, aunque en México, Natalia Jiménez es muy amada, tal parece que se ha convertido en la enemiga pública número uno en España, después de su paso por el reality show operación triunfo.

La semana pasada relatamos que Natalia Jiménez se había ganado el odio de España, después de haber nominado a una concursante en el reality que lo había hecho perfecto, solo porque “ella canta mejor la canción”, pues se trataba de la icónica canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, misma que Natalia Jiménez interpreta en su reciente disco.

Tras ese embrollo, los fans de Operación Triunfo exigían la renuncia de Natalia Jiménez como miembro del jurado, pues les parecía que sus críticas eran fuera de lugar. Tras esta problemática, Natalia Jiménez se ausentará este fin de semana en el reality, y será sustituida por la cantante Ruth Lorenzo.

Natalia Jiménez publicó unas historias en su Instagram donde relata que, si no acudirá al programa este domingo, no es porque la hayan echado o porque “la odien” sino porque se encuentra dando concierto con Yuri y Pandora en el Juntitas Tour.

“A y mañana no estoy en operación triunfo, no porque me odien, sino porque no llego a tiempo”, dijo Natalia Jiménez en su cuenta de Instagram.