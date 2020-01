Natalia Jiménez recibe fuertes críticas por su trabajo como jurado en Reality Show

Natalia Jiménez es actualmente una de las integrantes del panel de jurados del reality show operación triunfo de España, sin embargo, tras la primera gala no le ha ido nada bien, pues ha recibido decenas de comentarios negativos.

Y es que, mientras calificaba a una de las concursantes, Natalia Jiménez "humilló" a una que había quedado nominada, según a perspectiva de los seguidores.

En ese sentido, Twitter ardió, y la cantante española quedó como una de las villanas más grandes que tiene el concurso. “No me gusta nada Natalia como jurado, más profesionalidad por favor”, fueron algunos de los mensajes que recibió la ex integrante de la quinta estación

Estos comentarios los recibió después de juzgar la actuación de la dupla conformada por Nia y Ariadna, y mientras Ariadna fue nominada, a Natalia Jiménez le tocó juzgar a Nia, diciendo, a juicio de los fans de Twitter, que lo hubiera hecho mejor sola.

Arremeten contra la cantante

Fans contra Natalia Jiménez

Natalia Jiménez presume a México en España



Eso si, a pesar de todo, aunque Natalia Jiménez es oriunda de España, la cantante siempre se ha declarado mexicana de corazón, y cada vez que tiene la oportunidad en el programa, de hecho, como platicamos la semana pasada, Natalia Jiménez tuvo la oportunidad de presumir artesanía mexicana en pleno programa.

De hecho, Natalia Jiménez subió un vídeo a su cuenta de Instagram en que aparece con algunos fans suyos gritando “A huev0” frase típica de los modismos mexicanos, y con la cual la cantante se ha sentido identificada.

Con respecto a los comentarios negativos, Natalia Jiménez no ha dado comentario al respecto, sin embargo, ha asegurado con anterioridad que no ve twitter, así que seguramente no se ha enterado del hate que se le ha armado en dicha red social, por el fandom del programa.

