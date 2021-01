Natalia Jiménez no tendría la custodia de su hija por problemas de bipolaridad

Como te mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, la cantante Española Natalia Jiménez, conocida por ser la vocalista de La Quinta Estación, está en pleno proceso de divorcio con su ahora ex pareja Daniel Trueba, con quien tiene una hija menor de edad.

En ese sentido, a través del programa Ventaneando se expusieron las condiciones que ambas partes están poniendo en la mencionada demanda, pues la famosa asegura que ambos tienen la solvencia económica necesaria para pagar a partes iguales la educación y manutención de la pequeña.

Sin embargo, en el video compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando, se expone que Trueba apela a tal cláusula, pues considera no tener los recursos para mantener a su hija, ya que él trabajaba como manager de la española, y al divorciarse se quedó sin trabajo.

¿Natalia Jiménez con problemas de bipolaridad?

La situación no solo trata sobre el dinero, sino que también se está peleando quien merece la custodia de la pequeña, pues mientras que la española pide que sea compartida, y que ella tenga la posibilidad de que su hija la acompañe a las giras, su ex esposo asegura que la cantante no está bien de salud emocional para hacerse cargo de la menor.

Expuso que tuvo varios ataques de bipolaridad, además de que ella puede estar fuera del país durante varios meses, lo que haría que la supuesta custodia compartida sea más a su favor.

Por otra parte, Daniel Trueba resalta que Natalia Jiménez no puede estar viajando con la menor de país en país, no solo porque sería riesgoso para la salud de la pequeña en plena pandemia, sino porque además viaja en dos países que se consideran inseguros para la menor por el alto índice delictivo, esto hablando de México y España.

Te puede interesar: Natalia Jiménez se DIVORCIA tras 6 años de matrimonio

¿Crees que Natalia Jiménez deba ceder la custodia al padre de su hija?, ¿Crees que la famosa pase por problemas de bipolaridad?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.