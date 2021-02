Natalia Jiménez habla sobre los rumores de su nuevo noviazgo

Natalia Jímenez ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, después de que confirmara su divorcio de su ex manager Daniel Trueba, con quien está en pleitos por la custodia de su hija, y por el tema económico.

Tanto se ha dicho en este proceso de divorcio que hasta se rumoró que estaba en quiebra, sin embargo, los chismes no han parado, y ahora la famosa hizo frente a una pregunta sobre su posible relación con Arnold Hemkes.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la intérprete habló de su “romance”.

Ha trascendido que antes de su divorcio, la famosa llevaba un año separada del padre de su hija. Además, se ha afirmado que Arnold Hemkes, su road manager, es la persona con la que ahora sale la artista madrileña y el tercero en discordia que habría ocasionado el fin de su matrimonio.

Esto respondió Natalia Jímenez

Y ante estos rumores, Natalia Jiménez dio la cara y dejó entrever que podría ser real que sostiene relación amorosa con Hemkes. “Tú dime”, respondió la estrella cuando le cuestionaron si es cierto que se dio una oportunidad con su trabajador.

Natalia Jímenez no quiere reencuentro con la Quinta Estación

Y eso no es todo, la ex vocalista del grupo ‘La Quinta Estación’ dejó claro que no está en sus planes tener más hijos, que ya se divorció y que tampoco está en bancarrota, como también se ha dicho.

Sin embargo, la cerecita del pastel vino cuando contestó si está en sus planes reencontrarse con sus excompañeros de dicha agrupación, Pablo Domínguez y Ángel Reyero, para volver a cantar juntos.

“¿Qué posibilidad hay de un reencuentro con La Quinta Estación?”, preguntó alguien, a lo que ella respondió con un gráfico de una mano apretando un botón que dice ‘Borrar’, con lo que insinuó que no le interesa hacerlo.

¿Te gustaría un reencuentro de La Quinta Estación?, ¿Crees que Natalia Jímenez mantenga una relación?, dinos tu opinión en los comentarios.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.