Natalia Jiménez demanda a su ex

Natalia Jiménez quien hace dos años se divorció de su esposo Daniel Trueba por inestabilidad, alcohol y bipolaridad, vuelve a la carga en tribunales de Estados Unidos en contra del padre de su hija para pelear por la custodia de Alessandra.

La española confirmó que ya interpuso una denuncia legal para que su hija pueda salir de Estados Unidos y viajar con ella a México y otros lugares del mundo donde la contraten para cantar y pasar tiempo con la menor, situación que su ex marido no ha permitido desde que se separaron.

"Llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México y pues me lo ha negado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que tener que presentar una demanda civil para que esto suceda"

Natalia Jiménez