Natalia Jiménez dejó PLANTADO a un hombre en el altar ¡Qué fuerte! (VIDEO)

La cantante Natalia Jiménez se ha declarado más mexicana que española, ya que ha sido en México en donde se reveló como una de las grandes cantantes de la música en español y ha tenido grandes éxitos y participaciones.

Hay que recordar que Natalia Jiménez fue jurado en La Voz en Televisa, además de realizó varios proyectos en nuestro país, y lo último fue realizar un álbum ranchero titulado “México de mi corazón”, en donde interpreta diferentes canciones clásicas del género ranchero regional mexicano.

No queda duda que México la ha recibido con los brazos abiertos, pero hace poco Natalia Jiménez ha decidido regresar a su natal España, y la razón se debe a la participación de la cantante en un nuevo proyecto musical del otro lado del continente.

Resulta que hace unos días se dio a conocer que sería Natalia Jiménez, será la persona que ocupará un lugar en el panel del jurado del reality show “Operación Triunfo” en su edición 2020, por lo que la intérprete de “Creo en mí” tendrá que partir para poder llevar a cabo este papel.

Natalia Jiménez y el plantón que le dieron en el altar

Recientemente Natalia Jiménez estuvo de invitada en el programa ‘El Frasco’, que se trasmite por el canal de YouTube: El Frasco Mx, donde comentó que a unas horas de celebrar su matrimonio con un novio, decidió cancelarlo.

Así lo narró ella misma: "Llevábamos como un año, estábamos trabajando mucho con ‘La Quinta Estación’. Él era el mejor amigo de mi guitarrista. El día de la boda pensé que eso no era para mí, así que me levanté y le dije: ‘tío, no hay boda".

Natalia Jiménez, quien realizó un tributo a Juan Gabriel y fue la vocalista de ‘La 5ta Estación’ confesó que fue ella también quien avisó a los invitados que ya no se celebraría la ceremonia: "Me fui al lugar del catering con mi coche, les dije ‘Buenos días, no hay boda quédense con la comida".

Fue ante los más de 200 invitados, entre los que había algunos mexicanos que habían viajado hacia Madrid y finalmente, comentó que mientras ellos se quedaron divirtiendo en Madrid, ella se fue a Denia con sus padres con quienes asegura que se ca%& de la risa por lo sucedido: "Me fui de escapada con mis padres a cag$%&s de la risa (...) me cag* de la risa, la neta (...) Yo iba en el asiento de atrás pensando: ¡Jo&/, de la que me acabo de salvar!".

