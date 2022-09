Natalia Jiménez confiesa que está en un momento difícil con el papá de su hija

La cantante Natalia Jiménez decidió abrir su corazón y revelar que está en medio de un grave conflicto con su ex esposo Daniel Trueba. Esta situación es aún más difícil de sobrellevar ya que su hija Alessandra está involucrada.

El origen de esta desavenencia que tiene la cantante con Daniel es que él no ha querido otorgarle el permiso requerido para que su hija pueda salir de España para viajar a México y regresar a lado de su mamá.

Aunque se desconocen los motivos, Natalia asegura que ha intentado de todo para llegar a un acuerdo. Pues, aunque tienen una custodia compartida ella ha solicitado que la pequeña la pueda acompañar en sus giras que hace en nuestro país.

Natalia Jiménez recurre a los medios legales para darle solución

Natalia Jiménez junto al papá de su hija, Daniel Trueba.

Natalia Jiménez explicó que está desesperada por la situación y sobre todo, de no poder estar junto a su hija ahora que reside en México: "No, no dejan a mi hija viajar a México, lamentablemente. Es una situación triste y lamentable. Pero bueno, ahí dejó eso". Anteriormente en La Verdad Noticias te contamos que ella no tiene la custodia completa de su hija por su bipolaridad.

La cantante española actualmente está en nuestro país ya que debutó en la actuación en la serie biográfica llamada “El Rey Vicente Fernández” producida por Netflix.

Aunque está muy feliz de la oportunidad reconoce que sí representó un gran reto para ella, sin embargo, quedó muy orgullosa de vivir la experiencia. Asimismo, explicó un poco cuál es su papel en la serie:

"Estoy haciendo un papel de Cornelia Vélez, que es un poco representando a Chavela Vargas. Me encantó; la experiencia estuvo divertidísima, increíble".

Te puede interesar: La Academia: Río Roma y Natalia Jiménez entre los invitados a la gran final

¿Cómo se hizo famosa Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez en La Quinta estación.

La reconocida cantante Natalia Jiménez comenzó su carrera artística como vocalista de La Quinta estación en 2001. Y uno de sus más recientes éxitos en la televisión fue su participación como jueza de "La Voz Kids" del 2021.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!