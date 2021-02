Natalia Jiménez ¿Vivió abuso psicológico en su matrimonio?

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Natalia Jiménez se encuentra atravesando un complicado proceso de divorcio, en el que el principal punto a discutir, es la custodia de su hija.

Y es que la cantante ha asegurado que tanto ella como su ex esposo cuentan con los recursos económicos necesarios para mantenerla, por lo que no ve el motivo por el cual ella tendría que pasarle una pensión a él.

Por otra parte también argumentó que podrían tener la custodia compartida, pero que cuando salga de conciertos, el menor viaje con ella, petición que su ex pareja está peleando para que no sea aceptada.

Mientras las resoluciones del divorcio de la cantante de La Quinta Estación se dan, la famosa ha hecho algunos comentarios en donde insinúa haber sido víctima de abuso psicológico,

"Es un sapo. No te pegues. Te estrangula con su lengua. Te ahorca recordándote todo lo que haces mal cada día, o todo lo que haces bien, para que no lo sigas haciendo. Erosiona tu identidad al punto de no saber quién eres.”, dijo Natalia Jimenez según Tv Notas.