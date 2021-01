Natalia Barulich se vuelve rubia y enamora al posar en lencería para Instagram

Natalia Barulich ha elevado la temperatura de las redes sociales al máximo nivel gracias a la sensual fotografía que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, en la cual aparece luciendo una atrevida lencería, misma que utilizó para posar ante la cámara y presumir su nuevo cambio de look.

Aunque destaca por haber sido modelo de importantes marcas a nivel internacional, no se puede negar que Natalia Barulich es conocida por ser la ex novia del cantante Maluma, aunque se sabe que su relación no terminó bien, pues surgieron rumores que ella le había sido infiel con el futbolista brasileño Neymar Jr.

Fue la modelo quien en diversas entrevistas declaró que dichos rumores eran mentira y que Neymar Jr. solo era un gran amigo suyo; de igual forma, en el programa Ventaneando aseguró que está harta de ser relacionada con Maluma y que desea brillar por luz propia.

A pesar de que es conocida por ser la ex novia de Maluma, Natalia Barulich pide no ser relacionado con él.

Natalia Barulich reta a la censura de Instagram

Todo parece indicar que Natalia Barulich está logrando su cometido, pues una de las últimas fotografías que compartió en su cuenta oficial de Instagram ha llamado la atención de millones de caballeros, quienes no pudieron evitar caer rendido ante los encantos de esta hermosa modelo.

Con una melena rubia y una diminuta lencería roja, la también cantante ha posado ante la cámara de una manera coqueta, detalle que ha provocado que las redes sociales enloquezcan y que la censura que impera en ella haya sido desafiada con tan ardiente fotografía.

Natalia Barulich ha recibido cientos de piropos por parte de sus seguidores en las redes sociales.

“Solo quiero esa vieja escuela, el tipo de amor vintage... Esta generación está hecha mi*rda”, fue la frase con la que Natalia Barulich acompañó esta sexy publicación en Instagram, misma que ya supera los 232 mil likes y ha recibido cientos de piropos en la sección de comentarios.

