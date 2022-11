Natalia Barulich reta a la censura al protagonizar ardiente foto desde Dubái

La nueva foto de la ex novia de Maluma ha dejado sin aliento a los caballeros.

Natalia Barulich sigue triunfando dentro de la industria del modelaje y para prueba de ello tenemos las recientes fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume una posible colaboración con Gucci, la famosa firma italiana de productos de lujo.

En las imágenes podemos ver a la modelo, conocida en el mundo de la farándula por haber sido novia de Maluma durante más de dos años, posar de manera coqueta ante la cámara mientras luce una diminuta tanga que deja muy poco a la imaginación de todos los caballeros.

Las nuevas fotos de la cantante retan a la estricta censura de Instagram.

Tal y como se esperaba, esta sexy sesión de fotos tomada desde la ciudad de Dubái causó gran furor entre sus más de 4 millones de seguidores, quienes le dedicaron cientos de piropos y se encargaron de hacer que su imagen sea noticia en el mundo de la farándula.

Ya no quiere ser relacionada con Maluma

Ella busca ser reconocida por su trabajo en el modelaje y la música, no por sus relaciones amorosas.

La modelo declaró en entrevista para el programa Ventaneando que estaba harta de ser relacionada con Maluma: "Es momento de superar eso, nosotros estamos separados desde hace un año. Así es que ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien”.

Al ser cuestionada sobre los rumores que aseguraban que el tema ‘Hawái’ había sido dedicado a ella tras rumores de infidelidad, Natalia Barulich dijo que no le importaba y aseguró que su tiempo a su lado fue muy grato: “Yo no sé si me lo dedicó a mí, escuché que sí, escuché que no y la verdad no me importa”.

¿Quién es Natalia Barulich?

Natalia Barulich es una destacada modelo estadounidense con ascendencia croata y cubana que gracias a su belleza ha sido elegida para ser portada de importantes revistas como Maxim, Esquire, y FHM. Sin embargo, debes de saber que cobró relevancia en el mundo de la farándula por ser novia de Maluma y aparecer en su video ‘Felices los 4’.

