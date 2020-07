Natalia Barulich confiesa que Maluma fue un novio TÓXICO/Foto: Glamour y Youtube

La historia de amor que tuvieron el cantante colombiano Maluma y la modelo Natalia Barulich fue muy comentada en el mundo del espectáculo, los personajes estuvieron juntos hasta noviembre de 2019 y a pesar del hecho de que ya han pasado siete meses de la ruptura, Barulich aún recuerda el reguetonero.

La estadounidense, de ascendencia cubana, ha publicado una entrevista en la que confesó detalles de la relación que tuvo con el cantante y dijo que "no todo es tan perfecto como parecía".

Esto se debe a que en un momento Natalia se sintió sola y desorientada, ya que ella pensó que solo ella era la que ponía los sentimientos y todo en la relación.

“Estaba dando un 100% y solo estaba obteniendo un 20%. Diría que durante algunos días él recibió más, y eso fue lo que me hizo quedarme. Hacía calor, hacía frío, sentía que vivía con mi pareja”, dijo la modelo, que ahora se ha recuperado de la ruptura.

Agregó que entendió que para ella era una relación "muy tóxica" y el hecho de que la experiencia de una gran cantidad de emociones. Incluso llegó a olvidar sus prioridades y su vida personal para estar presente en Colombia.

La relación de Maluma y Natalia Barulich

Los personajes estuvieron juntos durante dos años y durante ese tiempo, la modelo también pudo trabajar con él, porque se convirtió en el acto de apertura de los conciertos de Maluma, porque ella, además del modelaje, se dedica a ser DJ.

Hace unos meses, el cantante de "11 PM" de 26 años confesó que fue Natalia de 28 años quien presuntamente cometió infidelidad en la relación/Foto: La Saga

"Sabía que en realidad no extraño la relación, he perdido la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existe", dijo sobre cómo se sintió cuando dejó de ser la novia del artista.

La pareja se conoció en 2017, cuando participó como modelo en el video musical de la canción 'Felices los 4' a partir de ese momento comenzó una relación de amor y en las redes sociales eran una de las parejas consentidas, hasta que a fines de 2019 se conoció la noticia de su ruptura.

En la actualidad mantienen una relación cordial por la cual, en algunas ocasiones, comentan las publicaciones en las redes sociales. Maluma no ha reaccionado hasta este momento, a las recientes declaraciones de su ex novia.