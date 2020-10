Natalia Barulich asegura estar HARTA de ser relacionada con Maluma

El tema ‘Hawái’ ha despertado una serie de rumores sobre la supuesta rivalidad entre Maluma y su ex novia, Natalia Barulich, quien últimamente ha sido relacionada con el Neymar Jr.; sin embargo, el cantante colombiano dejó en claro que la canción no estaba dedicada a ninguna de sus ex-parejas y que no tiene ningún conflicto con él futbolista.

Y ahora ha sido Natalia Barulich quien finalmente rompió el silencio, esto durante una entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, en la cual habló de su relación con Maluma, de lo que pensó al escuchar el tema de ‘Hawái’ e incluso aseguró sentirse harta de estar bajo la sombra de alguien más.

"Para ser honesta, no creía nada al respecto. Yo no sé si me lo dedicó a mí, escuché que sí, escuché que no y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí porque esa fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento", dijo la modelo.

Natalia Barulich no desea seguir siendo relacionada con Maluma ni con cualquier otro hombre.

De igual forma, la también DJ mencionó que no está de acuerdo con que la sigan relacionando con Maluma u otro famoso, por lo que pidió ser reconocida por su trabajo en la industria de la música y del modelaje.

"Es momento de superar eso, nosotros estamos separados desde hace un año. Así es que ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien como él o cualquiera", añadió Natalia Barulich.

¿Natalia Barulich y Neymar Jr si son novios?

Natalia Barulich aclara los rumores de noviazgo con Neymar Jr.

Más adelante, Natalia Barulich aprovechó las cámaras de Ventaneando para hablar de su relación con Neymar Jr. y dio detalles de la portada de una revista en la que ambos posaron hace algún tiempo.

"Es una portada muy empoderada porque él es el mejor. Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida. Él me dijo hagamos una foto así, porque él es muy empoderado y apoya mucho a las mujeres", reveló.

Asimismo, la guapa modelo, quien goza de gran popularidad en las redes sociales, aclaró que Neymar Jr., conocido por jugar para el equipo París Saint-Germain, no es su novio y que entre ellos sólo existe una gran amistad.

"Cuando estaba sobre sus piernas yo la verdad me asusté porque dije: 'no quiero que me vayan a demandar si le hago daño porque esas son unas piernas muy caras. Él es una de las mejores y más felices personas que he conocido en mi vida y siempre tendrá mi apoyo. Es un gran amigo", finalizó.

Fotografías: Instagram