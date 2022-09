Natalia Alcocer exige cárcel para su agresor; excuñado de Peña Nieto: “Era inmune"

Natalia Alcocer exige justicia y cárcel para el padre de sus hijas.

Natalia Alcocer, ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ confesó que tiene mucho miedo y teme por su seguridad y la de sus hijas, luego de que una jueza le otorgó un permiso a su ex pareja, a quién denunció de violencia doméstica y revela que sufrió amenazas por ser ex cuñado del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la actriz hace unos días explotó en llanto al revelar que una jueza le otorgó permiso para salir del país, a su ex esposo, a pesar de las restricciones que tenía por la denuncia de violencio doméstica.

Ahora es por medio de sus redes sociales que Natalia Alcocer, se dijo cansada y asustada ante la situación que vive con su ex pareja, generando alarmas en el mundo de la farándula, ya que indicó que teme por su integridad.

Natalia Alcocer exige cárcel para el ex cuñado de Peña Nieto

¿Qué ha pasado con Natalia Alcocer?

A través de un video que compartió por sus redes sociales, Natalia Alcocer rompió en llanto y completamente desesperada, exigió justicia y se mostró preocupada ante el permiso que le fue otorgado al padre de sus hijas, a quién señala como su agresor.

"Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada", reveló.

De igual forma dio a conocer que tomó la decisión de denunciar a Juan José, cansada de las agresiones y con el afán de que sus tres hijas dejaran de vivir violencia, sin embargo reveló que durante años fue amenazada, ya que su ex pareja le aseguró que era inmune por ser excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Juan José Chimal Velasco, hoy le pongo nombre, apellido y cara, estoy cansada que desde que estaba casada con él, se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar nada, y fue parte de por qué soporté tanta violencia en mi vida", dijo.

¿Qué le pasó a Natalia Alcocer?

Tras su salida de Survivor México, Natalia Alcocer dio a conocer públicamente que sufrió de violencia física, psicológica y económica de parte de su ex pareja y padre de sus hijas, Juan José Chimal Velasco, quién es ingeniero industrial en sistemas.

La actriz emprendió una batalla legal en contra de su ex y a pesar de que asegura que ha entregado pruebas contundentes en su contra, las autoridades no la han protegido.

"La Fiscalía y el sistema, que se supone nos tienen que cuidar no lo hace; al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que se haga un asunto grave, para que lo metan a la cárcel; con 31 mil pesos al señor se le otorga el perdón y sigue en las calles" dijo.

De igual forma, Natalia Alcocer mostró una colonoscopia que presentó su expareja y cuestionó su veracidad, pues asegura que fue hecha por por un doctor que no tiene cédula profesional.

