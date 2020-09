Naruto y Sasuke son SUPERADOS por otros dúos de anime

Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha se han convertido en uno de los mejores dúos del anime a lo largo de los años. Su rivalidad condujo a brutales batallas y su amistad condujo a sus mayores triunfos.

Naruto y Sasuke son increíblemente poderosos, incluso más juntos. Hay muchos dúos de personajes increíbles en todo el anime.

Algunos son increíblemente poderosos, mientras que otros pueden ser débiles pero entretenidos. Naruto y Sasuke son sin duda uno de los dúos más fuertes, pero hay pares de personajes aún más fuertes. También hay muchos dúos fuertes que palidecerían en comparación con la fuerza de Naruto y Sasuke.

El dúo de Naruto y Sasuke podría ser superado

Saitama y Genos de One Punch Man

Saitama es el One Punch Man titular en el popular anime y Genos es su discípulo. Conocido como el Demon Cyborg, Genos es extremadamente poderoso como héroe de clase S. Genos tiene una inmensa velocidad, fuerza, resistencia y muchas otras habilidades otorgadas por su fisiología cyborg.

Saitama es el ser más poderoso que existe. Termina sus peleas con un solo golpe. De hecho, perdió la emoción de la batalla porque es demasiado poderoso. Este dúo increíblemente poderoso podría destruir a Naruto y Sasuke en términos de poder.

All Might y Sir Nighteye de My Hero Academia

All Might y Sir Nighteye eran un equipo de héroes en los días previos al comienzo de My Hero Academia. Antes de que All Might resultara gravemente herido, trabajaron juntos para acabar con los villanos. Con All Might en su mejor momento y la previsión de Sir Nighteye, podrían ser casi imparables.

Naruto y Sasuke pueden parecer débiles en comparación. Nadie pudo ni siquiera herir a All Might antes que All For One. Su increíble poder dejó a todos los demás enemigos en el polvo. Incluso estando lesionado, derrotó a All For One. Esto, junto con la increíble previsión de Nighteye, lo convierte en un equipo más fuerte que Naruto y Sasuke.

Netero y Zeno de Hunter X Hunter

El presidente Netero y Zeno Zoldyck pueden parecer viejos a primera vista, pero su poder es innegable. Netero es tan poderoso que pudo luchar contra Meruem, el rey de las hormigas quimeras. Meruem fue uno de los personajes de anime más dominados y Netero realmente se resistió.

Sin mencionar que Zeno Zoldyck es un asesino experimentado y extremadamente poderoso de la familia Zoldyck. La pareja de estos usuarios nen experimentados y poderosos es mucho más poderosa que Naruto y Sasuke.

Goku y Vegeta de la serie Dragon Ball

Dragon Ball Z es uno de los animes más populares de todos los tiempos y eso tiene mucho que ver con dos de sus personajes centrales, Goku y Vegeta.

Primero rivales y después aliados, los dos super Saiyajin han derrotado a muchos enemigos inmensamente poderosos durante batallas increíblemente destructivas. Solo aumentarían su poder aún más durante la serie de seguimiento Dragon Ball Super.

Con su poder en continuo crecimiento, los Saiyajin terminan siendo más poderosos que Naruto y Sasuke. El inmenso poder de Goku y Vegeta continuó creciendo a través de múltiples series, colocándolos en la cima.

Beerus y Whis de Dragon Ball Super

Si bien Goku y Vegeta fueron dos de los personajes principales de la serie Dragon Ball, es posible que no sean los más fuertes. Beerus es un dios literal de la destrucción que puede destruir planetas con facilidad. Sorprendentemente, su asistente Whis es aún más poderoso.

Si bien Naruto y Sasuke son un dúo increíblemente poderoso, palidecen en comparación con el poder destructivo de Beerus y Whis. Los shinobi son realmente superados en comparación con estos dos.