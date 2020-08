Naruto y My Hero Academia protagonizan un tierno crossover como el Equipo 7

Cuando se trata de My Hero Academia, es difícil ignorar la frecuencia con la que se compara el recuerdo con los inicios del anime y manga Naruto. Los dos títulos shonen pueden tener historias y escenarios muy diferentes, pero su exageración es muy parecida. Ambos son algunos de los más populares en la historia de Japón, y es por eso que un fanático decidió que era hora de combinar las dos series en un crossover.

El usuario de Reddit, “Professor Gemini”, emocionó a los dos fandoms por publicar una obra de arte que combina Naruto con My Hero Academia. La pieza imagina a Aizawa como si fuese Kakashi y el Equipo 7 (Naruto, Sasuke y Sakura) encabezado por Deku, Bakugo y Uraraka. ¡Algo encantador!

Aizawa de My Hero Academia está vestido con una chaqueta antibalas que significa su rango de Jounin, e incluso usa la máscara facial de Kakashi, ya que compensa su bufanda. Naruto ha sido reemplazado por Deku, quien luce una versión verde y negra del traje naranja del ninja.

Crossover de Naruto y My Hero Academia

Así lucen 4 personajes de My Hero Academia como el Equipo 7

Uraraka está disfrutando en el centro de la imagen como Sakura, e incluso su vestuario de shinobi de Konoha no cambió mucho, pues solo se cambió a un tono de rosa más claro. En cuanto a Bakugo, podrías haber adivinado que se haría cargo del lugar de Sasuke, ya que lo vemos vistiendo la camisa negra de cuello alto de Uchiha con una diadema azul.

Lo divertido es que Bakugo no se ve muy feliz de estar en el Equipo 7 con sus compañeros de clase, pero eso lo hace más como Sasuke, quien tiene un pasado turbulento antes de mostrar la madurez que presume en Boruto: Naruto Next Generations. ¿Crees que este crossover fue una buena idea con los 3 personajes de My Hero Academia seleccionados?

Esta no es la primera vez que se comparan los personajes y ciertamente no será la última. El legado de Naruto es uno que se siente mucho en la actualidad y continúa con su secuela Boruto.

Te puede interesar: My Hero Academia y Naruto SE FUSIONAN, ¿Cómo lucen los personajes ahora?

My Hero Academia a menudo se siente como la serie de Masashi Kishimotio, ya que tomó las mejores partes de la historia ninja para sí mismo, por lo que tal vez los fanáticos tengan un cruce real algún día.