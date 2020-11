Naruto vs Kimetsu no Yaiba: ¿De quién es el poder ocular más mortal?

Naruto y Kimetsu no Yaiba son dos de los manga y anime más populares que existen. El ninja impulsado por chakra y los Demon Slayers que respiran espadas siguen siendo personajes reconocibles en fandoms, disfraces de Comic-Con y estrellato en Internet.

Existen similitudes entre las dos creaciones, como magia elemental, demonios, batallas épicas y una estética visual y cultural japonesa pesada. Los espectadores con ojos de águila pueden notar una similitud más profunda, una entre Kanao Tsuyuri y Sasuke Uchiha: el máximo poder detrás de los ojos mortales de ambos personajes.

Pero, ¿el poder visual de quién es más fuerte? Analicemos una comparación y veamos qué ojo gana la pelea.

Para lectores y espectadores ocasionales, Kanao Tsuyuri es miembro del Demon Corps. Bajo la tutela del insecto Hashira, Kanao lucha contra los demonios con sus técnicas de respiración de flores.

Es una chica tímida, menuda y agradable. Ningún Demon sospecharía que Kanao lleva un as oculto en la manga o en el ojo. Sasuke Uchiha proviene del universo de Naruto. Alternando entre un héroe, un villano y algo intermedio, Sasuke también desarrolla poderes oculares mejorados a lo largo de su viaje hacia el poder máximo.

Entonces, si Kanao y Sasuke alguna vez se cruzaran en el campo de batalla, ¿el poder de los ojos de quién ganaría?.

Los ojos de Kanao Tsuyuri

El poder del ojo de Kanao proviene de su última forma de respiración floral, el ojo bermellón equinoccial. Ella es la única Demon Slayer que puede utilizar esta técnica, gracias a su agilidad natural y su visión aguda. Capaz de ver a sus oponentes en cámara lenta, esta técnica aumenta la visión y detección cinética de Kanao, otorgándole efectivamente la capacidad de ver una batalla como si no pasara el tiempo.

Ya increíblemente rápida debido a su estilo de lucha del insecto Hashira y la respiración de las flores, la velocidad de Kanao aumenta aún más en su forma final, con una ventaja mortal.

Kimetsu no Yaiba volumen 19# 157-163 ve a Kanao usar su Ojo Vermillion contra el Demon Doma después de presenciar la muerte de su mentor y amigo, Shinobu Kocho. Usando la rabia como combustible, Kanao desata todos sus ataques de respiración de flores antes de utilizar sus ojos como estrategia final.

Sasuke, el mejor amigo de Naruto, tiene una impresionante habilidad visual.

Aunque ella sale victoriosa al ganar la habilidad de ver a su oponente con precisión exacta, el costo de usar el ojo Vermillion daña sus propias células, resultando en ceguera parcial; cuanto más tiempo esté en uso, mayor será el riesgo de dañar los nervios ópticos y los vasos sanguíneos.

El usuario puede seguir usando el ojo Vermillion siempre que conserve la vista parcial, pero una vez que se ha perdido la vista, también lo hace este poder. En teoría, cualquier usuario de Flower Breathing tiene la posibilidad de desbloquear esta forma final. Pero hasta ahora, solo se ha demostrado que Kanao Tsuyuri usa este poder.

Ojos de Sasuke de Naruto

Los ojos de Sasuke Uchiha pueden ser un poco confusos. A diferencia de Kanao Tsuyuri, Sasuke desarrolla varias evoluciones y poderes a través de sus diversos niveles de ojos. Están el Sharingan, Mangekyo Sharingan y Rinnegan. Sasuke hereda sus poderes oculares, el Sharingan, del linaje de su clan.

Desarrollados y despertados a través de una larga historia de trauma, estos ojos sirven a una de las advertencias más fuertes en el universo de Naruto de que los poderes terribles tienen un costo terrible.

Desbloqueado del trauma de la muerte de su hermano, como se ve en Naruto # 393, Sasuke aprende que su Sharingan puede volverse cada vez más poderoso, siendo el siguiente nivel el Mangekyo Sharingan. Sin embargo, cuanto más se usa, más débil se vuelve la visión de Sasuke, y eventualmente toma los ojos de su hermano para reemplazarlos como un medio para evitar la ceguera; así, se desarrolla una forma "eterna" de su Mangekyo Sharingan.

A diferencia del ojo Vermillion de Kanao, los ojos derecho e izquierdo de Sasuke producen diferentes ataques. El ojo izquierdo genera fuego negro y el ojo derecho controla las llamas. Con razón llamada Amaterasu, que significa diosa del sol, Naruto# 391 muestra que este fuego negro es imposible de extinguir ya que existe solo para consumir a su objetivo, e incluso puede quemar otras llamas.

Pero eso no es todo. Cuando Sasuke usa sus dos Mangekyo Sharingan juntos, repetidamente a lo largo del tiempo, puede construir gradualmente una entidad parecida a un monstruo alimentada por chakra llamada Susanoo Su próxima mejora ocular es aún más poderosa.

El ojo Rinnegan de Sasuke manipula el tiempo, al igual que el ojo Vermillion de Kanao. Sin embargo, el ojo Rinnegan de Sasuke le permite manipular el tiempo, incluso le permite cambiar de lugar con otros seres que ve.

Como se explora en Naturo # 91, Space-Time Ninjutsu permite a los usuarios jugar con el tiempo. El ojo de Rennigan le otorga a Sasuke acceso a este poder, permitiendo efectivamente que el potencial viaje a través de las dimensiones del tiempo, mientras que Kanao Tsuyuri está limitado a un solo plano de tiempo.

Cada evolución ocular que adquiere Sasuke no anula sus poderes pasados. En cambio, puede usar todos los poderes que ha ganado, como capas, en cada ojo. Esto significa que Sasuke puede usar su Sharingan, Mangekyo Sharingan y Rennigan en una sola batalla, si tiene suficiente resistencia.

Kanao contra Sasuke

En un partido para determinar qué ojos son más letales, parece que Sasuke Uchiha gana por un tiro largo. Quizás, si solo tuviera una versión de ojos para competir contra los de Kanao, los dos serían una mejor combinación.

Eso no quiere decir que cada personaje no tenga los ojos más letales de sus respectivas historias. Kanao Tsuyuri tiene, con mucho, la mirada más poderosa de todo su mundo Kimetsu no Yaiba; sin embargo, en comparación con los ojos de varios niveles de Sasuke Uchiha, los poderes de Kanao no son tan mortales.

Sasuke puede generar ataques de largo alcance, daño elemental adicional y ver efectivamente todos los aspectos del tiempo. Él puede desatar el fuego del infierno literal, mientras que Kanao Tsuyuri solo puede observar la energía cinética y los movimientos de sus oponentes.

Sasuke también alberga el beneficio de una disposición genética a sus poderes oculares. Puede transmitir el potencial de Sharingan y Mangekyo Sharingan a su prodigio.

Ambos animes incluyen increíbles habilidades oculares.

Con el tiempo, tal vez su futura familia pueda desarrollar aún más estos poderes y técnicas oculares. El Ojo Vermillion de Kanao, sin embargo, se limita a su uso exclusivo y no es necesariamente heredable por genética. Asimismo, no puede optar por un trasplante de ojo, como puede hacer Sasuke, para prevenir su ceguera o fortalecer sus ojos.

Esto significa, como se mencionó anteriormente, que otro asesino de demonios que respiran flores tal vez pueda aprender la forma final del Ojo Vermillion, pero podría muy bien desaparecer tras la muerte de Kanao, lo que lo convierte en un poder raro y limitado.

Kanao Tsuyuri' s Vermillion Eye es de hecho fuerte, pero si se compara con la de Naruto universo, se ha demostrado que los ojos de Sasuke Uchiha son mucho más letales.