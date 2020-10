Naruto tendrá una muerte heroica en el capítulo 52 de Boruto

Naruto Uzumaki no es el héroe principal de la nueva serie de manga y, por lo tanto, necesita morir para que su hijo Boruto pueda enfrentar los desafíos solo. Aunque hay muchos fanáticos de Naruto, el manga se llama "Boruto: Naruto Next Generations" y es hora de enfocarse en las nuevas generaciones.

El capítulo 52 de Boruto será perfecto para mostrar la muerte de Naruto, ya que el Séptimo Hokage muere heroicamente después de salvar a todos en la aldea de Konoha de la amenaza de Isshiki Otsutsuki. Boruto necesita intensificar la situación y manejar a los villanos por su cuenta después de la muerte de su padre.

Aquí hay más detalles sobre los spoilers del capítulo 52 de Boruto, las filtraciones y por qué Naruto morirá en el capítulo del manga. Un usuario de Twitter incluso plasmó cómo sería el reencuentro del ex protagonista con sus padres Minato y Kushina:

Boruto 51: Spoilers y predicciones

Naruto ha hecho todo lo que soñó y ahora es el momento de que los fanáticos se despidan. Kurama le advirtió que no sobrevivirá a la nueva y poderosa transformación que ha usado para derrotar a Isshiki y así salvar a Boruto y Sasuke.

El Séptimo Hokage necesita una despedida adecuada y el capítulo 52 de Boruto mostrará sus momentos heroicos finales. Naruto se convertirá en un ser divino, derrotará a Isshiki, tendrá un intercambio de significado con Boruto y morirá como un héroe.

Naruto, Boruto y Sasuke Uchiha

También es posible que el capítulo 52 de Boruto termine con un salto de tiempo para mostrar cómo la muerte de Naruto ha afectado a Boruto y a otros personajes de la serie. La Verdad Noticias te seguirá actualizando cuando haya más información disponible.

La fecha de lanzamiento de Boruto: Naruto Next Generations 52 actualmente es el 20 de noviembre de 2020, según el sitio web oficial del manga. Puedes leer el manga de forma gratuita en las aplicaciones y sitios web oficiales de Shonen Jump, Viz Media y Manga Plus.