“Naruto” pudo ser la obra maestra de Shonen Jump ¿En qué falló?

En octubre de 2002, hace ya más de 15 años, el primer episodio de Naruto debutó en Japón. El anime se lanzaría fuera del país hasta 2005, pero rápidamente ganó popularidad tanto en el extranjero como en el país.

La serie duró hasta 2007 solo para continuar el mismo año con su secuela Naruto: Shippuden, que concluyó en 2017.

Durante gran parte de la década de 2000 y principios de la de 2010, Naruto era legendario y tenía una gran estima como uno de los "Tres Grandes" de Shonen Jump, "un término de la comunidad para las tres series de shonen más largas en ese momento, las otras dos son Bleach y One Piece. En la cima de su popularidad, era ineludible tanto en la comunidad de anime como en línea más grande.

El anime de Naruto fue estrenado el 3 de octubre de 2002

Pero a pesar de su tremenda popularidad, Naruto ahora se siente como una franquicia que se ha quedado en el camino. Esto se debe en parte a su secuela completa Boruto: Naruto Next Generations, que ha sido examinada tanto por nuevos espectadores como por fanáticos incondicionales por lo que se considera una caída severa en la calidad de su predecesor.

Pero incluso antes del inicio de Boruto, la serie ya se había encontrado en un declive muy pronunciado.

¿Por qué Naruto no es una "obra maestra"?

Para comprender completamente la caída en desgracia de Naruto, es importante tener en cuenta lo que hizo que la serie fuera tan atractiva en primer lugar. Desde el principio, el aspecto más fuerte del anime fueron sus batallas.

Esto suena un poco obvio, ya que se trata de un shonen de pelea, pero incluso entre sus pares, los enfrentamientos del programa fueron excepcionales. Naruto vs Neji, Rock Lee vs Gaara y Naruto vs Sasuke, elige uno, son solo algunos ejemplos de intensas peleas que se han mantenido icónicas y aún se mantienen en alta estima a pesar de los años.

Y esto es solo en la serie original. Shippuden tuvo una serie de enfrentamientos igualmente increíbles con el debut de Akatsuki y, por supuesto, la batalla final entre Naruto y Sasuke. De hecho, la totalidad de Shippuden cuenta con algunas de las mejores peleas de toda la serie.

Lo que hizo que estos encuentros se destacaran tanto fue su énfasis en la táctica y la estrategia, especialmente en el período anterior a Shippuden. En lugar de ganar por puro poder o fuerza bruta, los personajes ganaron sus peleas a través de la experiencia y el cerebro.

Estas también fueron algunas de las batallas mejor coreografiadas y mejor animadas del anime en ese momento, lo que hizo que Naruto realmente se destacara como un lugar de acción, incluso cuando su historia se quedaba a veces.

En lo que respecta a la trama, la de Naruto fue ciertamente aceptable con una premisa interesante y un conflicto temprano convincente. Pero, sobre todo, lo que realmente vendió el programa fueron sus personajes.

Su trío principal fue increíblemente encantador, con una dinámica que hizo que valiera la pena seguir su viaje. En su mundo expansivo, cada personaje secundario era notable y tenía habilidades y personalidades únicas para diferenciarlos.

A lo largo de la serie original, especialmente en arcos como los Exámenes de Chunin y la Misión de Recuperación de Sasuke, todos tuvieron la oportunidad de destacarse y consolidarse como miembros válidos del elenco.

El Arco de Pain en Naruto: Shippuden se estreno el 12 de agosto 2010

Al principio, Shippuden mantuvo esta trayectoria y sus arcos iniciales continuaron ofreciendo momentos convincentes que desarrollaron aún más a estos personajes, pero a medida que la serie avanzaba y finalmente alcanzó su enorme nivel de popularidad, hubo un cambio muy rápido que llevó al declive, y comenzó con el final del arco de Pain.

Considerado por muchos como el pico de la franquicia, el arco de Pain fue la conclusión del conflicto más grande de Akatsuki que continuó desde la serie original. No decepcionó, con momentos icónicos y resoluciones para varios puntos de la trama pasados. Pero este amado arco se vio manchado por un error que le impidió terminar limpiamente.

Los obstáculos no superados de Naruto

Debido a las limitaciones presupuestarias, la confrontación final entre Naruto y Pain vio una caída severa en la calidad de la animación, lo que hizo que la pelea sea una broma hasta el día de hoy. Si bien ciertamente no fue una ofensa imperdonable, esta plaga en un arco por lo demás fino marcó el comienzo de una tendencia a la baja para la serie.

La historia pasaría al infame arco de la Cuarta Guerra Shinobi, que fue responsable de hacer que la mayoría del elenco fuera irrelevante y presentaba peleas infladas con episodios de relleno.

La historia general nunca fue el aspecto más fuerte de la serie, pero la calidad de su narración fue más allá de lo excusable. Fue en este punto que Naruto se encontró con una muerte de la que nunca se recuperó por completo.

Naruto es un ejemplo de una serie que nunca cumplió con las expectativas. Sus últimos arcos se alargaron increíblemente y no a la par con sus predecesores. Si bien su final dio un cierre de grado para sus personajes principales, la magia simplemente ya no estaba allí.

La verdadera tragedia de Naruto radica en su incapacidad para producir un producto final que esté a la altura de lo que su enorme comunidad quería de él. Pero a pesar de sus problemas, sigue siendo una serie monumental cuyos aspectos positivos superan sus defectos.

¿Crees que "Naruto" se mantenga relevante por muchos años más?, ¿"Boruto" logrará resolver las fallas de su predecesora en Shonen Jump? Dinos que piensas en los comentarios.