Naruto ha descubierto información importante sobre Kara en Boruto

Naruto Uzumaki ha lidiado con muchas cosas en su vida, por lo que sabía que su tiempo como Hokage no sería diferente. Desde el primer día, el héroe ha experimentado un momento salvaje mientras lidera la Hoja Oculta. Por supuesto, eso solo se ha vuelto más cierto a medida que pasa el tiempo, y un nuevo episodio de Boruto: Naruto Next Generations acaba de cambiar al héroe con algunas noticias sorprendentes.

La información se compartió en el episodio 176 del anime Boruto que debutó recientemente. La actualización se registró en el Equipo 7 después de que el grupo derribó a Deepa y los héroes regresaron a casa. Por supuesto, eso significa que el equipo de Boruto tuvo que informar ante el Hokage, y fue allí donde Naruto aprendió una verdad difícil sobre Kara.

Resulta que la organización en la sombra ha estado sembrando espías dentro de la Hoja Oculta más tiempo de lo esperado. De hecho, parece que el grupo estaba haciendo precisamente eso ante las narices de Naruto. Konohamaru advierte al Hokage que Kara tiene una extensa red de informantes, y estas personas se llaman Outers.

Foto: Studio Pierrot

Spoilers de Boruto: Naruto Next Generations 176

Los Outers son las personas que alimentan a los miembros de Inner Kara con información importante, por lo que el grupo ha obligado a Outers a ingresar a todos los Aldeas Ocultas. Y sí, eso incluye la Hoja Oculta. Esta actualización fue sorprendente por decir lo menos. Naruto se sorprendió por el volcado de información, y no estaba solo.

Incluso Shikamaru quedó impresionado por la noticia, y los líderes se vieron obligados a idear un plan de juego para sofocar cualquier filtración. En lugar de cerrar las puertas de la aldea, Naruto decidió realizar un trabajo extra de espionaje para detectar a los topos, y los fanáticos esperan que este plan funcione en la serie de Masashi Kishimoto.

Después de todo, Kara no es un grupo de villanos al que quieras tratar a la ligera, y no se sabe quién podría estar actuando como uno de sus informantes. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Boruto: Naruto next Generations en plataformas legales como Crunchyroll.

