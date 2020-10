Naruto acaba de revelar su forma más poderosa en Boruto hasta ahora

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers del Capítulo #51, "Sacrificio", de Boruto: Naruto Next Generations por Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Ukyo Kocachi, Mari Morimoto y Snir Aharon, ahora disponible en Viz Media.

Naruto fue un viaje emocionante al ver al niño de Konoha levantarse, desbloqueando varios niveles de poder para convertirse en el Hokage. Él no era un prodigio como Sasuke Ushiha y no tenía el beneficio de un Sharingan, en cambio, tuvo que trabajar duro con gente como Kakashi y Jiraiya para aprovechar su potencial.

Esto es lo que lo hacía tan cercano y agradable. Sí, tenía el Zorro de Nueve Colas dentro de él, pero no comenzó a manifestarse hasta que fue un adulto joven. No obstante, cuando adoptó ese poder, Naruto realmente se convirtió en un ícono del anime y el manga, que alcanza el siguiente nivel en lo último de su manga secuela.

Foto: Studio Pierrot

¡Spoilers de Naruto en Boruto 51!

Naruto siente que Sasuke y Boruto no pueden defenderse de Isshiki y comienza a intentar idear nuevas estrategias. El villano ha dejado caer misteriosas cajas negras en esta dimensión secreta, debilitando aún más a los ninjas de Konoha, pero por desalentador que parezca, el Séptimo sigue siendo tan resistente como siempre.

Él sabe que es la última esperanza de la aldea, así como el mundo shinobi libre porque si Isshiki los mata y sale, todo habrá terminado. Lamentablemente, Kurama admite que no importa cuánto lo intente, el poderoso Uzumaki simplemente no tiene ningún plan real, pero también revela que hay una última jugada que pueden usar.

Naruto está molesto porque no mencionó este movimiento antes, pero Kurama confiesa que este es un poder que matará a la leyenda. Sin embargo, es el mejor y único enfoque que podría tomar un Hokage desesperado. No duda en absoluto mientras se acerca para derribar al tirano y asegurarse de que su hijo no esté gravemente herido.

De esta forma, Naruto le recordó a Isshiki que su determinación es tan fuerte como siempre. Está inspirado por su hijo y Sasuke, e incluso sabiendo que es ahora o nunca, le dice a Kurama que active este nuevo modo.

A un día de haber salido el capitulo 51 de Boruto, el manga se ha posicionado en el primer lugar con más de 1.000.000 de vistas en la plataforma oficial Manga Plus pic.twitter.com/gvnndiyiV5 — Boruto Generations (@Boruto_Gaiden) October 21, 2020

Isshiki está aturdido por el nivel de chakra mientras Naruto se une completamente al Zorro, le crecen cuernos y su cola se convierte en una capa. Incluso Sasuke se sorprende cuando sus ojos se fijan en la bestia de chakra en la que se ha convertido su amigo, que parece ser una mezcla de su Modo Sabio y la fuerza completa de Kurama.

Con esto, Naruto ahora puede aprovechar la naturaleza como nunca antes, lo que significa que debería poder sacar aún más clones de sombras, más fuertes que nunca, y también, convertir armas como Rasengans en bombas nucleares. Isshiki está asustado, pero no parece que él ni nadie más sepa el precio que esto tendrá en el cuerpo del Hokage.

Te recomendamos leer: Naruto es el anime MÁS VISTO de América

Jiraiya le advirtió que el uso excesivo del Modo Sabio drenaría enormes cantidades de chakra y dañaría el cuerpo si se usaba en exceso en su adolescencia. Ahora, según las palabras de Kurama, parece que Naruto de hecho está entregando su cuerpo en esta pelea y en La Verdad Noticias pensamos que será el máximo sacrificio para salvar a sus seres queridos.