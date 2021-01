Naruto acaba de pelear con Boruto y el ganador hizo TRAMPA ¡Omg!

Desde que Boruto comenzó, los fanáticos han querido ver a Naruto entrenando con su hijo en la batalla. Ha estado ocupado con el deber del Hokage, pero últimamente le ha estado prestando más atención al astuto Boruto.

Después de vencer a Momoshiki, le prometió a Boruto que algún día tendrían una verdadera sesión de entrenamiento, ya que realmente se apreciaban y se entendían más. Ahora, ese día ha llegado en el anime y es una de las salidas más esperadas de la serie shonen.

Naruto vs Boruto en el anime

Sin embargo, mientras que el episodio 181 encuentra a los dos guerreros Uzumaki enfrentándose, la pelea no sale según lo planeado, porque el ganador hace trampa en su camino hacia el éxito. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Boruto ha estado mejorando sus talentos durante bastante tiempo, especialmente después de la paliza de Deepa. Ha entrenado un poco más con Sasuke y Kakashi, subiendo de nivel su Rasengan aunque sabe que el nuevo está afectando su cuerpo.

Mientras se enfrenta a su padre, Boruto aturde a Naruto usando otras naturalezas de chakra, generando no solo pequeños Rasengans, sino también usando vórtices de viento, olas y rayos. El Séptimo Hokage no puede creer lo rápido que está creciendo su hijo, pero hay algo turbio en su defensa mientras usa su brazo para seguir absorbiendo todos los jutsus.

Boruto está perplejo, pero poco sabe que este es el brazo protésico de Naruto, uno que diseñó el departamento de ciencias. Lo modelaron después de Momoshiki demostró que podía absorber movimientos, pero Naruto no puede amplificarlos y dispararles como ese villano.

El líder no le dejó saber a Boruto ya que quería probar la mano en una pelea real, no solo en un combate. Cuando lanza una pared de tierra para bloquear los ataques de Boruto, la mano se queda atascada en la pared, animando a su hijo a ver de qué se trata.

Pero es una mera distracción cuando Naruto aparece detrás de él, golpeándolo y ganando el duelo. Sin embargo, esto no le sienta bien al adolescente, porque cuando descubre la verdad, le dice a Naruto que es trampa.

Se suponía que debían usar sus habilidades de chakra naturales, no herramientas, que es algo por lo que Naruto criticó a Boruto cuando usó herramientas científicas de manera inmadura en los exámenes de Chunin.

Es una ventaja que un shinobi honorable no debería usar, pero por sus acciones aquí, Naruto es un mentiroso e hipócrita a los ojos de su hijo. El hecho de que lo ignore irrita a Boruto, Shikamaru y compañía, pues solo le importa cómo le fue a la mano en la pelea, enojando a su hijo aún más ya que siente que sus preocupaciones no son tan importantes para el consejo.

No importa su doble moral, Boruto deja en claro que no cree en hundirse tan bajo y volver a doblar las reglas, así que claramente, ha aprendido la lección y siempre luchará limpio. En cuanto a Naruto, los lectores del manga saben que este tiene un destino ligado al nuevo personaje, Kawaki.

