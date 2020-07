Naruto: Todo lo que tienes que saber de Sarada Uchiha

Sarada Uchiha era el miembro más joven de la clase de Boruto, así como su estudiante de honor, conoce a Boruto desde la infancia porque sus padres son amigos y es un amigo cercano de la infancia para él, pero también cree que es un idiota que necesita ser vigilado y no tener problemas.

Viviendo sola con su madre Sakura, Sarada estaba bastante desmotivada en su temprana vida ninja hasta que conoció a su padre Sasuke, tiene una gran admiración por el séptimo Hokage y aspira a ser ella misma. Usa principalmente ataques de rayos con taijutsu heredado de Sakura. Sarada es el usuario más joven de Sharingan y actualmente un genin en Team Konohamaru.

En Naruto Gaiden, su Sharingan aparece por primera vez durante su carrera a la torre en la que se encuentra Sasuke, y comúnmente se interpretó que el suyo fue un caso único de despertar de Sharingan debido a una emoción positiva, la emoción de poder conocer a su padre, más bien que un episodio traumático normal. Una muestra de Sakura y Shizune discutiendo cómo Sarada tuvo el Sharingan mucho antes, y que probablemente se debió al dolor provocado por la ausencia de Sasuke.

Sakura le muestra un gesto de afecto cuando era más joven, de la misma manera que Itachi solía hacerle a Sasuke. Al final de Gaiden, el mismo Sasuke le hace esto a Sarada.

Sarada comparte su primera sílaba con su padre, Sasuke, y su madre Sakura.

Luego se convierte en la protagonista de la miniserie de Naruto Gaiden.

Sarada ha ganado la mayoría de sus peleas y es adorable en todo momento

Nuevamente, ha pateado muchos traseros de tipo malo y es muy estudiosa. Sarada Uchiha es el mejor personaje de nueva generación en conocimiento teórico. En la película, ella es la única que leyó todos los libros de la serie y ayudó a su equipo a aprobar la primera ronda.

La hija de Sasuke, el último miembro sobreviviente del clan Uchiha, y Sakura, la protegida del Quinto Hokage y la mejor ninja médica del mundo.

Sarada es la heredera del clan Uchiha, uno de los cuatro nobles clanes de Konohagakure.

Desde temprana edad, Sarada demostró indicios de ser extremadamente inteligente para su edad. Al igual que su madre, tiene un gran talento para observar y analizar situaciones, que utiliza para encontrar las soluciones más racionales. Al igual que su padre, tiene hábitos de pensamiento crítico, mostrando una mente aguda y analítica, que la ayuda en la batalla para leer mejor el ataque de un enemigo. Aunque Boruto es considerado el más avanzado en ninjutsu, su conocimiento teórico es el mejor de su año.

Es brillante pero perezosa al igual que Boruto, Sarada es una niña prodigio con talento natural, pero nunca se dedicó a su entrenamiento por desinterés. Es decir, hasta que Naruto la inspiró para convertirse en el Hokage en Naruto Gaiden, después de lo cual comenzó a recibir comentarios sobre lo inusualmente entusiasmada que se había convertido durante su entrenamiento.

Ella rechaza a su padre por su completa ausencia en la vida de su hija.

Sus compañeros de equipo la nombran comandante del Equipo 7 durante su batalla con Boro.

En Naruto Gaiden, pasa de ser una ninja deprimida y apática que se ocupa de su disfunción familiar a una hija feliz y amorosa decidida a convertirse en Hokage.

Sus amigos piensan así dado que es una Uchiha, aunque ciertamente no cree que sea especial. Sin embargo, rápidamente muestra que tiene la fuerza de su madre y las habilidades de Sharingan de su padre.

Sarada representa el color rojo

Su Sharingan le da el poder de clarividencia en combate, dándole una precisión extrema para su Súper Fuerza, así como excelentes habilidades para esquivar.

Lleva unos tacones bastante altos como parte de su atuendo ninja en el manga, aunque el anime los ha atenuado.

Mientras que Sasuke era antisocial y tendía a despedir a las personas que intentaban acercarse, Sarada es educada y bastante sociable, aunque un poco reservada. Sus motivaciones también son diferentes: Sasuke estaba motivado para vengar a su familia, mientras que Sarada está motivada para descubrir a su propia familia.

En lo que respecta a su madre, ambos son kunoichis que se especializan en usar chakra preciso para Super Fuerza.

Tiene cabello negro, ojos negruzcos, rasgos que heredó de su padre mientras ella tiene la cara y la forma de los ojos de su madre.

Sarada Uchiha puede ser linda, pero puede noquearte. También es físicamente la más fuerte del Equipo Konohamaru y del ninja de la Nueva Era, ya que su estadística de fuerza es de 160.

Uchiha era tierna como un bebé. Su sonrisa es algo que definitivamente obtuvo de Sakura ya que Sasuke no sonríe mucho.

Sarada en su deseo de saber quién es su verdadera madre biológica, Suigetsu le realiza una muestra de ADN, que supuestamente es de Karin, y surge una coincidencia. Resulta que era su propio cordón umbilical con el que compararon la muestra de Sarada. Karin, que había sido la partera, se había quedado con él.

El sentido del humor de Sarada coincide con su comportamiento cínico

Cuando Naruto sugiere que salgan a rescatar a Sakura después de que Sarada vea evidencia de que ella no es su verdadera madre, ella le dispara una mirada lívida acentuada por su Sharingan y dice que no tiene razón para salvar a alguien que ni siquiera es su madre y que no le importan las personas que le han mentido toda su vida.

Después de darse cuenta del amor que siente por su madre en el fondo, declara mentalmente que protegerá a Sakura mientras la protege de Shin Uchiha al mostrar su control de chakra heredado.

Se dice que Sarada es popular entre sus compañeros varones, al igual que Sasuke cuando tenía su edad.

Naruto la ayuda a darse cuenta de que lo que realmente importa es la conexión entre las personas. Sakura puede no estar relacionada con Sarada por sangre, pero para todos los efectos, ella es su madre y Sarada quiere salvarla. Si bien se demuestra la revelación de que en realidad es la hija de Sakura, todavía ayuda a Sarada a darse cuenta de que ama a su familia.

Sarada es ágil en comparación con el fuerte y gordito Chocho

Llena el lugar como la luchadora para su equipo. En términos de Taijutsu, Sarada es físicamente la más fuerte, pero aunque es muy inteligente, está más centrada en el poder en comparación con sus compañeros. Sarada también tiene menos exhibiciones en Ninjutsu que Boruto, y Mutsuki es mucho más astuto en la batalla.

Ella ha heredado la fuerza y finura de su madre, que es una de las pistas de su identidad al comienzo del epílogo.

Sarada se parece a su madre. Sus peinados también son similares con el flequillo de Sakura y Sarada separándose hacia la izquierda.

Al igual que Sasuke, ella tiene una afinidad por usar armas, particularmente Shuriken y cuchillas.

Había expresado su deseo de abandonar la aldea en un ataque de ira y frustración como Sasuke, pero la diferencia era que Naruto logró convencerla de que no lo hiciera.

Sarada también usa su diadema en la frente, como lo hizo Sasuke en la Parte I.

Al igual que su madre, Sakura tiene una afinidad por la ropa roja que tiene un estilo similar al Qipao de su madre.

Sarada también usa sus puños para su estilo de lucha.

Después de Naruto Gaiden, Sarada ahora aspira a convertirse en Hokage.

Ella es descendiente y reencarnación de Indra Ōtsutsuki y el médico más hábil de la Hoja, respectivamente.

Al igual que su tío, Itachi Uchiha, Sarada es muy leal a la aldea y cree firmemente en la Voluntad de Fuego, lo que la convierte en uno de los pocos miembros del clan Uchiha que no es víctima de la Maldición del Odio.

Naruto es el ídolo de Sarada y una gran motivación para ingresar a los exámenes de Chunin, ya que como novata es una oportunidad para mostrar sus habilidades frente a él. Sasuke reflexiona que al seguir a Naruto, Sarada evitará todos los errores que su padre había cometido.

Tiene una relación cercana con Chocho Akimichi.

Sarada, como su madre, tiene un mal genio, aunque es más propensa a arremeter verbalmente que físicamente.

Sarada es miope cuando su Sharingan no está activo, lo que requiere lentes correctivos.

Teniendo en cuenta a la familia de su padre como punto de partida, definitivamente se la puede considerar una Aversión, incluso después de despertar a su Sharingan.

A Sarada le gusta repartir sus súper golpes mientras grita el eslogan de su madre "SHANNARO!"

Sarada se siente profundamente amargada y cínica para su edad, probablemente como resultado de su confusa situación familiar en el mejor de los casos. Dicho esto, ella también se muestra mucho más amable y simpática que su padre a su edad, por lo que se iguala.

Es la líder se su equipo. Sobre todo, debido a la influencia de Naruto como Hokage ayudándola a pesar de su problemática juventud sin su padre real en su vida. Más tarde, Boruto la considera una digna futura candidata a Hokage, algo que su padre no podría haber logrado. Con ella como futura líder, la oscura reputación de los Uchiha se hizo más clara.

Si bien Sarada tiene una serie de diferencias con sus padres, ganó algunos de sus rasgos de carácter.

Sarada al igual que su padre, es generalmente distante y reacia a reconocer a ciertas personas a menos que piense que se lo merecen. Ella también, como su padre, tiene hábitos de pensamiento crítico, mostrando una mente aguda y analítica, que la ayuda en la batalla para leer mejor el ataque de un enemigo.

Tiene un temperamento feroz y una temeridad similares a las de su madre, así como la estudiosidad. De igual manera, puede analizar el ataque de un enemigo en el campo de batalla.

Ella se ve física y emocionalmente como una mini Sasuke femenina, completa con Sharingan. Al final de Naruto Gaiden, ella está actuando más como Sasuke hizo antes de la masacre de Uchiha, reservadamente alegre.

Parte de sus problemas con su padre desaparecido es que ella sabe que su él no está cerca, pero no sabe por qué. Su deseo de saber la lleva a hacer sus propias suposiciones y tomar medidas drásticas para descubrirlo, con resultados trágicos.

Ella heredó el Sharingan de su padre, que tiene los poderes de Aura Vision, True Sight, Hypnotic Eyes, Power Copying y Combat Clairvoyance. En el momento de su encuentro con Kara, ella ha convertido su Sharingan en 3 tomoe.

A pesar de la historia de que no es la hija de Sakura, al final se ha demostrado que es la hija legítima de Sakura.

Su nombre NO significa 'ensalada'. En cambio, su nombre se deriva de Saraswati, la diosa hindú del conocimiento, que es una idea de su inteligencia.

Ella es la excepción a las tendencias distantes y sombrías de su padre. Sasuke parece disfrutar pasar tiempo con ella. Sasuke una vez salió de su camino solo para expresar su afecto por ella.

No entiende por qué todos están tan entusiasmados con ser un ninja, y a ella tampoco le importa serlo. Después de viajar con Naruto, ella quiere convertirse en un gran Hokage como él.

Sarada usa gafas gruesas con montura que le dan un aspecto de nerd. En su introducción en el capítulo final de Naruto, su atuendo nerd y sus gafas ayudaron a ocultar su identidad hasta su escena con su madre.

A diferencia de sus dos padres, Sarada tiene buenos modales en su infancia. Ella nunca confía demasiado ni está obsesionada con los niños; en cambio, ella es modesta y trata a sus compañeros de clase muy bien.

Aunque dice que lo que hace Boruto es estúpido, considera que son similares

Un caso interesante Sarada es el único descendiente viviente, así como la heredera del ahora casi extinto pero aún muy prestigioso clan Uchiha, que es uno de los cuatro nobles clanes de Konohagakure. Ella es una versión infantil de una Dama Propia y tiene matices de ser una Yamato Nadeshiko. Mientras hace sus tareas por su cuenta, la residencia actual de Uchiha, tanto la destruida por Sakura como la reconstruida después, aunque no es una gran casa de lujo, todavía es bastante grande y espaciosa, con un gran patio y jardín. Curiosamente, son sus enemigos los que la tratan como una ingenua ojou más que sus compañeros, especialmente Buntan Kurosuki.

Sarada usa el jutsu característico de su clan - Estilo de fuego: Fireball Jutsu. Como era de esperar, Sasuke se lo enseñó.

Ella usa una camiseta de artes marciales de estilo chino similar a la de Sakura después de convertirse en ninja. Viste de rojo y ella es la heroína de Naruto Gaiden; Sarada lleva una camisa qipao sin mangas roja.

El Sharingan vuelve rojos sus iris. Naruto asume que los despertó porque creía que Sakura no era su madre biológica.

Parpadea en ocasiones, generalmente después de presenciar una de las travesuras de Boruto.

La falda peligrosamente corta de Sarada y los tacones altos acentúan sus piernas para el servicio de fans.

Ella y Boruto tienen algo que ver a lo largo de la serie. Está fuertemente implícito que ella está enamorada de él, y sus burlas y fricciones con él nacen de su deseo de mantenerlo bajo control y fuera de problemas.

No te dejes engañar por su elegante personaje de ratón de biblioteca. Ella no tiene miedo de enfrentarse a oponentes mentalmente desquiciados y sedientos de sangre para proteger a sus seres queridos.

Ella sigue a Naruto con la intención de ser llevado a su padre, pero Naruto sabía que lo estaba siguiendo.

Sarada se muestra muy seria, cínica y sarcástica (razonablemente, dada su familia disfuncional), pero también es amigable y compasiva.

Llora de felicidad cuando finalmente conoce a su padre, ella llora de felicidad. Sin embargo, al recibir su fulgor de muerte, se convierte en Lágrimas de miedo.

Sarada toma el viejo estándar de Naruto al final de Naruto Gaiden: convertirse en Hokage.

Naruto Gaiden comienza con Sarada preguntando por qué hay cosas como ninjas en primer lugar y tiene poco interés en ello. Al final, su nuevo objetivo es convertirse en Hokage.

A diferencia de la mayoría de los Uchiha, que despiertan su Sharingan a través del instinto de supervivencia, la ira o una experiencia traumática, Sarada activa su Sharingan por primera vez por alegría y emoción cuando finalmente va a encontrarse con su padre. Naruto asume que los despertó porque creía que Sakura no era su madre biológica.

Su Sharingan le permite ver y salir de las ilusiones visuales

Naruto toma nota de cuánto se parece Sarada a Sasuke y bromea diciendo que se volvería extraño si despertara al Sharingan. Cuando él piensa que ella lo ha hecho después de enterarse de su "verdadera" paternidad, la convence de seguir sin darse cuenta los pasos de su padre al abandonar la aldea por ira.

Debido a que no vio a su padre en varios años y vio que todos sus compañeros disfrutaban el tiempo con sus padres, Sarada anhelaba su afecto toda su vida y pudo despertar a su Sharingan debido a su anticipación de conocerlo.

A pesar de ser cínica y sarcástica, Sarada ha demostrado tener una sonrisa muy conmovedora y adorable. Este es otro rasgo que su padre no tenía a su edad después de la Masacre de Uchiha.