Naruto: Steve Aoki y Masashi Kishimoto anuncian una colección de ropa limitada

Naruto Shippuden es uno de los animes más populares y tiene sus raíces en el manga Naruto de 1999, escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto, que se desarrolló hasta 2014. Este ha vendido más de 250 millones de copias en todo el mundo y ha ganado premios por su narración del joven ninja titular y su crecimiento.

Para celebrar el vigésimo aniversario del manga, DJ Steve Aoki y Kishimoto, a través de DIM MAK y Viz Media, respectivamente, han anunciado una colección de ropa de Naruto de edición limitada con varias obras de arte y lemas familiares para los fans veteranos de la franquicia.

Steve Aoki explicó que el mensaje general de Naruto lo ha impactado mucho a él y a su negocio. Dijo: "Siempre me ha atraído el manga porque me veía a mí mismo en ellos. Ahora, quiero unir mi herencia japonesa y mi educación estadounidense en tantos proyectos como sea posible".

Si bien la colección se planeó originalmente para su lanzamiento en San Diego Comic Con, la pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a un cambio de planes. La colección NARUTO x DIM MAK ya está disponible para su compra exclusivamente a través de DIM MAK.

NARUTO X DIM MAK

La colección de ropa de edición limitada entre Steve Aoki y el famoso artista de manga Masashi Kishimoto da vida a Naruto Shippuden. Los fans sin duda tendrán una opción variada para rendirle tributo a sus personajes favoritos.

Sobre Steve Aoki

Steve Aoki, el productor / DJ dos veces nominado al Grammy es uno de los artistas estadounidenses de género cruzado más exitosos de la actualidad, y cuenta colectivamente con 2.800 millones de transmisiones de música en Spotify.

Como fundador del sello discográfico, empresa de eventos / estilo de vida y línea de ropa que marcó tendencias Dim Mak Records, que fundó en 1996, Aoki ha ayudado a lanzar las carreras de artistas globales como The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots, The Gossip, y The Kills, entre muchos otros.

Dim Mak cuenta hoy con más de 1,000 lanzamientos oficiales de los actos más importantes y los recién llegados más animados del EDM, el rock indie, el hip-hop y más a lo largo de su discografía de más de dos décadas. Como solista, Aoki cuenta con una discografía elogiada que incluye:

Wonderland (2012), su álbum debut como solista, que le valió su primera nominación al Grammy por Mejor Álbum Dance / Electrónica. Kolony (2017), centrada en el hip-hop, y la serie Neon Future, que incluye Neon Future I (2014, certificado oro por la RIAA), Neon Future II (2015), Neon Future III (2018).

Te puede interesar: Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

El recientemente lanzado Neon Future IV (abril de 2020), que se ha disparado en streaming hasta la fecha y ha recibido elogios de singles como "Maldad" con Maluma y "Let It Be Me" con Backstreet Boys. Steve Aoki también es reconocido por Forbes como uno de los Top 5 mejor pagados del mundo.