Naruto, Sasuke y Sakura son PEORES mentores que Ino Yamanaka en BORUTO

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers de Boruto: Naruto Next Generations Episodio 177, "El sistema de detección del muro de hierro", que ahora se transmite en Crunchyroll. La Verdad Noticias te recuerda que el anime es la secuela directa de Naruto.

La serie Boruto se ha esforzado por romper con la nueva generación de shinobi en Konoha de sus destinos predestinados. Es algo que vimos mucho en Naruto, con el personaje principal catalogado como un alborotador debido a que Kurama, el Zorro de Nueve Colas, estaba dentro de él, mientras que Sasuke siempre estaba midiendo la venganza del clan Uchiha al matar a Itachi.

No parecía que estos personajes del universo Naruto tuvieran otra opción, ya que fueron empujados por caminos informados por sus padres y los errores de su clan. Sin embargo, el último episodio de Boruto hace grandes avances para corregir esto a través de Ino.

Foto: Studio Pierrot "Ino y Sakura en Boruto"

El doble papel de Ino Yamanaka en Boruto: Naruto Next Generations demuestra por qué necesita ser una mentora más prominente en el anime, y ella incluso podría enseñar a Naruto, Sakura y Sasuke Uchiha una o dos cosas sobre la crianza de los hijos.

Ino Yamanaka y su hijo

Ella y el hijo de Sai, Inojin, están luchando con su destino ya que no es un experto en ser un ninja de percepción sensorial como el clan Yamanaka. Ino es venerada por eso, al igual que su padre, el héroe de guerra Inoichi que luchó contra las fuerzas de Kaguya, pero Inojin es mejor para conjurar bestias de dibujos como Sai.

Sin embargo, se siente inadecuado, ya que quiere dominar los talentos de su madre dado el legado que dejó su familia, y aunque es bueno en eso, las pruebas de barrera de chakra demuestran que aún no es lo suficientemente bueno.

Foto: Studio Pierrot "Inojin"

Ino incluso admite que no está en condiciones de unirse a su unidad, pero cuando tienen una conversación sincera, ella deja en claro que no está enojada. Debe concentrarse en sus puntos fuertes y no forzar su futuro, creando un momento cálido y comprensivo.

Este intercambio de empatía en la serie Shonen, lo lleva a preguntarle a Ino si cerrará su florería para concentrarse en el proyecto del chakra, pero ella deja en claro que con Kara acechando, Konoha la necesita.

No hay ninguna razón por la que no pueda hacer ambas cosas: le encantan las flores y hacer feliz a la gente tanto como le encanta mantenerlos a salvo. No es algo que la vieja generación podría haber hecho, por lo que este lujo que se le ofrece ahora es algo que debe comprender.

No puede dar por sentada su floristería, la vida que se labró por sí misma. En lugar de ser una guerrera en toda regla como su padre severo, debe disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Konoha ha cambiado, después de todo. El nuevo shinobi necesita aceptar ese hecho.

Inojin se toma esto en serio mientras su madre lo nutre y lo aleja del camino de Yamanaka. Si quiere mejorar y volver algún día, está bien; ahora mismo, ella no quiere que él se sienta estresado por ese drama. No debería ser una carga o algo que él deba hacer, lo que ella sufrió y trabajó duro para superar en su día.

Ella quiere un mañana más fácil para él, así como para los otros jóvenes, y como ahora está usando este nuevo modelo de adaptación para ayudar a los jóvenes shinobi a evolucionar, está claro que puede ayudar a la visión de progresión de Naruto.

Este tipo de crianza y tutela es algo que ni siquiera Naruto, Sasuke o Sakura han logrado con sus hijos, en casa o en el campo de entrenamiento, así que, con suerte, vemos a Ino impartiendo más de este tipo de conocimiento a los recién llegados al tener la oportunidad de entrenar a más de ellos en la secuela Boruto.

