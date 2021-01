Naruto: Sasuke revela más de las armas secretas de Konoha a Boruto

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers para Boruto: Naruto Next Generations, episodio 181, "The Vessel", que ahora se transmite en Crunchyroll, así como también para capítulos de manga que aún no se han adaptado al anime.

Una de las mayores sorpresas de la serie Boruto ha sido que Sasuke Uchiha aboga por el uso de armas científicas ninja. El hijo de Naruto no podía entender que su sensei los usara en la batalla contra el culto de la Luna Púrpura, especialmente porque el Uchiha tiene tantas armas naturalmente en su arsenal ninja, como los ojos Sharingan y Rinnegan.

De hecho, sintió que Sasuke los desaprobaría, especialmente después de que Boruto los usó para hacer trampa en los exámenes ninja. Pero Sasuke admite que, una vez utilizados correctamente, son una señal de progreso y los sueños que tantos Hokage de antaño imaginaron.

Sasuke Uchiha y Boruto Uzumaki

Ahora, en el episodio 181 del anime de Boruto: Naruto Next Generations, el Uchiha revela otro secreto de por qué deberían incorporarse a las estrategias de un ninja para el campo de batalla. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga secuela de Naruto en MANGA Plus.

Boruto y las armas ninja en Naruto

Boruto está molesto porque su padre usó una prótesis de brazo en su sesión de entrenamiento que podría absorber todos sus movimientos, pensando que es un hipócrita. Naruto lo reprendió por hacer trampa en ese entonces, por lo que Boruto no puede tolerar lo que siente que es un doble estándar.

Ya desprecia estas herramientas porque le recuerdan su momento más bajo. Ver a su padre usándolos es solo sal en la herida. Pero Sasuke sale en defensa de Naruto y le dice a Boruto que estas armas añaden un elemento de sorpresa necesario, algo crucial para la estrategia de un shinobi.

Los ojos de Sasuke y Kurama (el Zorro de Nueve Colas) son lo que les dio a guerreros como él y Naruto la ventaja respectivamente, y como Kakashi les enseñó, si un shinobi puede impactar a un enemigo usando una nueva táctica, deben usarla.

Sasuke le dice a Boruto que si las herramientas están ahí, al igual que la medicina puede ayudar a repararlas fuera del uso del chakra, debe integrarse, pero de manera inteligente. Le recuerda al niño cómo los ninjas suelen centrarse en un aspecto de la batalla: las técnicas que se esperan.

Es por eso que Naruto absorbiendo todos los movimientos de Boruto lo volvió inútil, demostrando cuánto el elemento y el arte de la sorpresa pueden ser un factor decisivo. Boruto simplemente estaba esperando a los clones de sombras y al Rasengan, así que cuando se usó el brazo, simplemente no tuvo respuesta y se apagó.

Más aún, estas herramientas les permiten utilizar diferentes estados de la naturaleza. Boruto usó el viento, el agua y los rayos, pero tuvo que aprender y practicar mucho durante los últimos meses. Sasuke agrega que esto es muy bienvenido, pero para él, como se especializa en rayos y no tuvo tiempo para perfeccionar el agua, le fue muy útil.

Es conveniente para el mejor amigo de Naruto, lo hace ilegible y, en su opinión, ayuda a los soldados de Konoha a evolucionar, utilizando la ciencia para equilibrar su habilidad natural. En otras palabras, no se trata solo de compensar las deficiencias, sino de expulsar al enemigo para proteger Leaf Village.

