Naruto: ¿Sasuke Uchiha puede recuperar el Rinnegan?

Los capítulos más recientes de Boruto: Naruto Next Generations ciertamente tomaron a los fanáticos por sorpresa, como las peleas contra Isshiki y Momoshiki Otsutsuki (poseyendo el cuerpo de Boruto, nada menos). Estas batallas le costaron mucho a Naruto, Boruto, Sasuke Uchiha y Kawkai.

Los cuatro héroes de Konoha derribaron a cada uno de los villanos, pero el costo quizás fue demasiado alto. El manga de Boruto pudo haber traído de vuelta al Uchiha y protagonista como los luchadores más fuertes en este mundo ninja, pero tras el capítulo 55 ese ya no es el caso.

Una de las principales formas en que Boruto: Naruto Next Generations afectó a Sasuke Uchiha, fue que él perdió su acceso al Rinnegan. Momoshiki le dio un golpe sorpresa cuando se despertó en el cuerpo de Boruto, fue apuñalado en el ojo y pierde su Rinnegan potencialmente para siempre. ¿Pero ese es el caso realmente?

El futuro de Sasuke en la secuela de Naruto

Foto: Anime de Boruto - Sasuke Uchiha

La pregunta principal no es si puede o no recuperar el acceso a este poder, sino si debería hacerlo o no. La Verdad Noticias te recuerda que estamos viendo cada capítulo nuevo de Boruto, a través del primer episodio del anime: un Konoha post-apocalíptico con Boruto y Kawaki (adultos) luchando entre sí.

Al ver a Boruto y Kawaki mayores usando sus habilidades de Karma en un Konoha arruinado, el manga actual finalmente tiene que construir hasta este punto. Ahora ya no es completamente necesario matar a Naruto y Sasuke para hacer espacio a Boruto como la persona principal que lucha en nombre de Konoha.

Debido a que Naruto y Sasuke perdieron sus habilidades principales en esta pelea reciente, es justo decir que tomarán más y más un segundo plano durante estas futuras peleas por venir, a medida que Boruto y Kawaki crezcan más en su propio poder.

Es muy posible que el ojo de Sasuke se recupere con el tiempo, pero si la serie es inteligente, pasará bastante tiempo antes de que pueda hacerlo. Pero hay una mayor posibilidad de que el Uchiha haya perdido a su Rinnegan para siempre.

Lo anterior no solo dejaría un mayor impacto de esta pelea con Isshiki en su conjunto, sino que también alejaría a Sasuke del centro de todo y lo pondría más en el papel de mentor que debería estar tomando en la secuela de Naruto. ¿Qué opinas de todo esto?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!