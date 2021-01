Naruto: Sakura debería haberse rendido con Sasuke y aquí te decimos la razón

El anime de Naruto inicialmente se centró en un triángulo amoroso entre tres de los personajes principales. Mientras que Naruto amaba a su compañera de equipo, Sakura, ella estaba claramente enamorada de Sasuke Uchiha.

Muchos fanáticos cuestionan la relación de Sakura y Sasuke. No importa qué, Sakura todavía tenía un lugar para Sasuke en su corazón. Casarse con él fue su sueño de infancia. Había una parte de ella que se negaba a renunciar a ese sueño y al final acompañó al Uchiha en una vida de redención.

Sin embargo, hay muchos fanáticos que no consideran correcto que ambos personajes de Naruto terminaran juntos y con una hija en la secuela Boruto: Naruto Next Generations. La Verdad Noticias te comparte algunas razones por las que Sakura debió alejarse de Sasuke.

Sakura no logra matar a Sasuke

Sasuke la consideraba una molestia

Los problemas de relación comienzan con su primera interacción entre ellos. Sakura critica la infancia de Naruto y el hecho de que creció sin sus padres, pareciendo olvidar por completo que Sasuke tampoco tiene padres. El amor de Sakura por Sasuke se pone en duda cuando ella no sabe nada sobre él.

Sasuke reacciona a sus críticas llamándola “molestia”. La expresión de tristeza en su rostro es inolvidable. Realmente debería haberse rendido con él después de esa interacción, pero continuó cargando con su amor durante la serie shonen.

La crueldad de Sasuke en los Exámenes Chunin

Uno de los momentos más icónicos de su relación ocurrió durante los Exámenes Chunin. Después de que Sasuke recibe la marca de la maldición de Orochimaru, rompe sin piedad los brazos de Zaku. Sakura lo detiene con un abrazo. Su reacción logró detenerlo.

Su habilidad para detener a Sasuke demostró que había comenzado a preocuparse por ella; sin embargo, mostró una ola de ira despiadada que debería haberla hecho dudar. Debería haberse distanciado de él, hasta que se hubiera recuperado del ataque de Orochimaru.

Sasuke le da las "gracias" a Sakura

Cuando Sasuke dejó Konoha

Sasuke se sintió obligado a destruir a su hermano. Necesitaba volverse más fuerte para detener a Itachi. Vio a Orochimaru como una forma de lograr el poder que necesitaba y eligió dejar atrás la vida que conocía, incluida Sakura.

Ella se ofreció a ir con él, demostrando su gran amor por él, pero Sasuke una vez más la llamó molestia, la dejó inconsciente y la dejó durmiendo en un banco. La dejó a ella y a cualquier futuro que pudieran tener juntos. Debería haberlo abandonado entonces, pero no lo hizo.

Sus dos años separados

Después de que Sasuke se fue, Sakura hizo que Naruto prometiera traer a Sasuke de regreso. Naruto también decidió dejar el pueblo. El rubio quería volverse lo suficientemente fuerte como para obligar a Sasuke a regresar, pero pasaron dos años antes de que Sakura volviera a ver a sus compañeros de equipo.

Ella debería haber dado los pasos para seguir adelante. Con Sasuke fuera por dos años, Sakura debería haber encontrado un nuevo sueño. El Uchiha había abandonado su antigua vida y la kunoichi debería haberse esforzado por renunciar a su amor por él, en cambio, una parte de ella se aferró a él a pesar de no poder ver la persona en la que se había convertido.

Cuando Sasuke se unió a Akatsuki

Los Akatsuki habían sido enemigos de Leaf Village durante mucho tiempo. Sasuke odiaba a Akatsuki, una organización a la que su hermano había decidido unirse. A todos no les gustaba y desconfiaban de la organización Akatsuki, pero Sasuke finalmente decidió unirse a la organización él mismo.

Esta decisión debería haber separado para siempre a Sasuke de aquellos que amaba. Nunca debería haber podido recuperarse de este momento. Unirse a Akatsuki convirtió a Sasuke en enemigo de sus antiguos amigos. Como enemiga, Sakura debería haber renunciado por completo a su amor por Sasuke.

Sasuke intenta matar a Sakura

Sasuke trató de matarla

Sakura se dio cuenta de lo lejos que había caído Sasuke, se dio cuenta de que tendrían que detenerlo. Cuando Sakura trató de detenerlo, se congeló. Su amor por él le impidió detener la amenaza. Sasuke reaccionó rápidamente.

Es posible que Sakura no haya podido matar a Sasuke, pero Sasuke claramente no estaba tan preocupado por su seguridad. El chico ya había matado a muchos, incluido su propio hermano. La pérdida de Sakura no pareció significar mucho para él.

Sin embargo, Sakura eventualmente lo perdonaría y se casaría con Sasuke. Este momento habría sido el momento ideal para que ella renunciara a su amor pero creyó en el Uchiha más allá que cualquier otra cosa.

Sasuke se encamina a su redención

Sasuke se va sin ella

La redención de Sasuke tardó en llegar en el anime. La paciencia de Sakura dio sus frutos. Cuando él decidió dejar el pueblo nuevamente, ella se ofreció a acompañarlo, pero Sasuke se negó. Quería tener la oportunidad de reparar sus errores.

Si bien tuvieron un momento conmovedor de conexión en Naruto Shippuden, Sakura todavía se quedó atrás. Ella podría haber elegido en ese momento seguir adelante con su vida. En cambio, Sakura continuaría esperando a Sasuke sin garantía de que alguna vez volvería por ella.

