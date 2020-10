Naruto: ¿Qué personajes podría derrotar el shinobi Kankuro?/Foto: Alfa Beta Juega

Kankuro uno de los miembros más fuertes de la aldea Sand, ha sido el titiritero más hábil de todo el universo de Naruto desde la muerte de Sasori gracias a los esfuerzos combinados de Sakura y Granny Chiyo.

Sus tres marionetas son tan horribles como pueden, cada una con un pequeño arsenal de herramientas para volverse contra sus enemigos.

No obstante, el jutsu del shinobi posee debilidades al igual que sus fortalezas. Al compararlo con muchos adversarios diferentes del anime, uno puede determinar qué tan hábil es Kankuro en su oficio y su capacidad para proteger al recién descubierto Kazekage, Gaara.

¿Contra quienes ganaría Kankuro y a quienes vencería?

Perdería contra Rock Lee

Kankuro es tan útil como lentos sus oponentes. Se basa principalmente en proyectiles y ataques cuerpo a cuerpo para derrotar a sus objetivos, que a menudo incluyen cuchillas con veneno.

Desafortunadamente para él, la velocidad de Rock Lee haría virtualmente imposible atacarlo, ya que puede moverse con una rapidez tan cegadora que incluso el experimentado Jonin tiene problemas para seguir el ritmo de sus movimientos.

Rock Lee vencería a Kankuro por la diferencia de velocidades y otras habilidades/Foto: CBR

Kankuro era la única arma que podía esperar derrotarlo con sus bombas venenosas, pero si Lee pudiera acortar la distancia entre ellos, podría echarlo de la vecindad de la toxina.

Podría vencer a Jugo

Contra Jugo, los proyectiles de Kankuro no serían particularmente efectivos debido a su piel increíblemente impermeable. Sin embargo, es capaz de atraparlo dentro de su hormiga negra siempre que lo cebe adecuadamente, y dada la disposición frenética de su oponente, tal artimaña sería fácil de realizar.

Después de haberlo atrapado dentro de su marioneta, podría ensartarlo con sus dagas después de que la fuerza del monstruoso ninja finalmente se hubiera agotado. Teniendo en cuenta que incluso Sasori no pudo escapar de su agarre como una víctima, se deduce que Jugo no tendría más éxito.

Perdería contra Temari

Contra su hermana mayor, los trucos habituales de Kankuro no serían particularmente efectivos. Con un solo movimiento de su abanico, puede enviar todos sus proyectiles dispersándose sin causar daño como lo hizo en su batalla contra Tenten durante los exámenes de Chunin, obligando a sus títeres a regresar en el proceso.

Su experiencia con su hermano le serviría mejor que la de Kankuro, considerando que muchas de las victorias del titiritero dependen de su capacidad para sorprender a sus oponentes. Dado que el propio shinobi tiene una durabilidad bastante poco impresionante, se deduce que solo serían necesarios unos pocos ataques para sacarlo de servicio.

Podría vencer a Zaku

Uno de los sirvientes más leales de Orochimaru, Zaku es capaz de atacar a sus enemigos a través de explosiones concentradas de sonido de sus manos. Sin embargo, debido a que funciona esencialmente como un proyectil directo, Kankuro podría bloquear este asalto con su Salamander.

Además, cualquier esfuerzo que Zaku haga contra él lo dejaría vulnerable a las otras dos muñecas del titiritero, ya que solo puede usar una mano para defenderse. Por lo tanto, se ve obligado a luchar constantemente a la defensiva (una batalla que está destinado a perder inevitablemente) o ser ensartado por el ninja de arena segundos después de intentar dañarlo.

Perdería contra Pain

En circunstancias normales, Kankuro podría tener una oportunidad contra Pain debido a las potencias de su veneno. Sin embargo, dado que el Akatsuki es técnicamente un cadáver controlado por Nagato desde millas de distancia, las tácticas que serían letales contra adversarios regulares (como toxinas y empalmes) solo serían inconvenientes para él.

Además, un Pain completamente descansado es capaz de destruir la mayor parte de Konoha en un solo ataque. Teniendo en cuenta la magnitud de sus habilidades, se deduce que Kankuro y sus muñecos serían aniquilados con rapidez.

Podría vencer a Choji

El modo mariposa de Choji y el jutsu de expansión generalmente funcionarían a su favor contra muchos oponentes. A Kankuro, le dan un objetivo más grande para atacar y para que sus venenos se apoderen de él.

Aunque el tamaño mejorado de Akimichi evitaría que lo metieran en la hormiga, también le dificultaría esquivar los numerosos proyectiles del cuervo. Todo lo que necesitaría hacer para derrotarlo es romper su piel e infiltrarse en su torrente sanguíneo. Dado que la durabilidad no se refleja en su estado agrandado, su pérdida sería inevitable.

Perdería contra Sakura

Sakura está casi perfectamente equipada para derrotar cualquier cosa que Kankuro pueda lanzarle. Una ninja médica experimentada (y responsable de derrotar a Sasori), podría curarse a sí misma de cualquier veneno que la afligiera, sanando sus heridas hasta que tuviera esa oportunidad.

Además, Haruno tiene experiencia de primera mano en esquivar marionetas e incluso puede romperlas con un solo movimiento de sus puños.

Si bien las muñecas de Kankuro pueden ser más duraderas que las de Sasori, ella aún podría arrojarlas a una gran distancia si es necesario, lo que lo obligará a enrollarlas y usar el tiempo que ha comprado para golpearlo.

Podría vencer a Sai

Las creaciones de tinta de Sai pueden ser más versátiles que las marionetas de Kankuro, ya que esencialmente puede crear cualquier cosa que se le ocurra, pero también son significativamente más frágiles, eliminadas con solo un puñado de ataques.

A diferencia de las marionetas de los shinobi de arena, también necesitan unos momentos para recrear y no matar a sus enemigos simplemente tocándolos. Dado que el estilo de lucha de Kankuro depende en gran medida de sus habilidades a distancia, incluso el águila del ex miembro de la Fundación no sería suficiente para salvarlo de la muerte.

Perdería contra Hidan

Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores debilitamientos de Kankuro es que, si bien sus ataques pueden ser letales, tienen un bajo calibre de destrucción. Aunque definitivamente tiene el talento suficiente para empalar a Hidan en sus púas y llenarlo de veneno, la naturaleza inmortal de Akatsuki hace que estas tácticas sean inútiles.

Persiguió implacablemente al shinobi de arena con su guadaña, cortando a la hormiga negra y al cuervo tantas veces como fuera necesario para derramar su sangre. Una vez que hubiera conseguido incluso un rasguño, la derrota de Kankuro sería inminente.

Podría vencer a Tenten

El jutsu de Shizune gira principalmente en torno a su capacidad para golpear a sus adversarios con agujas. Kankuro puede carecer de la durabilidad para protegerse contra tales ataques si tienen éxito, pero se ha demostrado que es hábil para empujar sus títeres para bloquearlos.

Aunque ella puede ser la asistente más cercana de Tsunade y, por lo tanto, tener una ventaja de experiencia, Kankuro es mucho más impredecible que ella, especialmente si puede rodearla desde ambos ángulos con sus títeres. En última instancia, la derrota de Shizune se deriva de su limitado arsenal.

Estas sólo son teorías de lo que podría ocurrir entre los personajes de Naruto. ¿Estás de acuerdo con las posibles derrotas y victorias de Kankuro?, ¿Qué otro personaje crees que se podría enfrentar a él?