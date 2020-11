Naruto: Qué pecado tendrían los personajes en el mundo de Seven deadly sins

Naruto se ha convertido en una de las series de anime más populares de todos los tiempos, y algunos dicen que será la predecesora de Dragon Ball Super, pues los personajes ya son conocidos a nivel mundial.

Por supuesto los fanarts y crossovers no se hacen esperar, y un usuario de Reddit se dio a la tarea de identificar qué pecado sería cada personaje si estuvieran dentro del universo de Seven Deadly Sins, conocida también como Nanatsu No Taizai.

En La Verdad Noticias te mostraremos qué pecado tendría cada personaje de Naruto en la serie y una breve descripción del por qué tendrían ese pecado en particular.

Naruto en el universo de Nanatsu No Taizai

Empezaremos con el protagonista, pues Naruto tendría nada más y nada menos que el pecado del orgullo, mismo que tiene Escanor, ya que ambos son de los más poderosos en sus respectivas series, además de manejar colores similares.

El usuario responsable de esta comparación fue ‘Travis 123321’ en Reddit, donde también nos trajo a Shikamaru con el pecado de la pereza, y si eres fan de Naruto no queda duda del por qué tendría este, ya que a pesar de ser un genio es bastante flojo.

Otro de los más obvios es Choji, a quien vimos comer constantemente durante toda la serie, y por supuesto el sería el pecado de la gula si estuviera en el universo de Seven Deadly Sins.

Seven Deadly Sins combina perfectamente con Naruto

La ira sería nada más y nada menos que para Sasuke, ya que su motivación era la venganza, misma que le provocó una peligrosa ira contra su hermano Itachi, mientras que su ahora esposa Sakura se llevaría el pecado de la codicia.

Jiraiya sería la viva encarnación de la Lujuria, pues era un personaje conocido incluso como el sabio pervertido, ya que no podía controlarse frente a la presencia de las mujeres, con quienes estaba obsesionado.

Para finalizar tenemos a Rock Lee, quien encarnaría a la envidia, y aunque el personaje no es envidioso, su obsesión por los oponentes poderosos y su meta de superarlos constantemente se interpreta como una actitud similar a la de este pecado.

