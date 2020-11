Naruto: ¿Qué edad tienen los personajes clásicos en Boruto?

Si bien Boruto: Naruto Next Generations está lejos de ser una serie perfecta, una cosa que hace que los fanáticos de la serie original se queden es poder ver algunos de sus personajes favoritos y cómo se han desarrollado desde que terminó Naruto.

Sin embargo, una pregunta menor que se queda en la cabeza de los fanáticos es exactamente cuántos años tienen algunos de estos personajes. Algunos shinobi solo parecen un poco mayores, mientras que otros parecen haber ganado bastantes años, lo que resulta en algunos cambios físicos mayores o menores.

Probablemente sea un efecto secundario de tener tantos niños problemáticos corriendo mientras la nueva generación comienza a florecer en la secuela de Naruto y La Verdad Noticias te comparte los datos que debes saber sobre las respectivas edades.

Shino (32 años)

Shino se convierte en maestro

Curiosamente, Shino tiene exactamente la misma edad que Naruto. A los 17 años durante la Gran Guerra Ninja, actualmente tiene 32 años. En ese tiempo, pasó de ser uno de los personajes más extraños de la serie como miembro del Equipo 8 a convertirse en maestro de salón de la Academia Ninja.

Allí, a menudo se encuentra lidiando con las payasadas de todos los aspirantes a ninja que están entrenando allí. Básicamente, se ha convertido en el nuevo Iruka para esta nueva generación de niños, cuidándolos y ayudándolos a aprender lo que necesitan saber en el futuro.

Konohamaru (27 años)

Konohamaru sería el futuro Hokage después de Naruto

Konohamaru era básicamente el pequeño Naruto cuando fue introducido por primera vez en la serie. Era un niño que pasaba el rato con el protagonista y lo admiraba tanto que eventualmente aprendió a hacer su propia versión del Rasengan y el Sexy Jutsu.

Para cuando Boruto: Naruto Next Generations comienza, Konohamaru tiene en realidad 27 años y está a cargo del Equipo 7. Básicamente, se ha convertido en un cruce de Naruto y Kakashi, sirviendo como un jonin capaz con sueños de convertirse en el próximo Hokage.

Shikamaru Nara (30 años)

Shikamaru es la mano derecha de Naruto

Para cuando Boruto comienza, Shikamaru se une a Naruto cuando tiene poco más de 30 años. Su increíble inteligencia lo convierte en parte del equipo principal de Naruto, a menudo ayudando en situaciones en las que el Séptimo Hokage tiene que estar en otro lugar, ya sea por su familia o por las habilidades que posee.

Aparte de eso, Shikamaru pasa la mayor parte de su tiempo tratando de no molestar a su esposa Temari, mientras le enseña a su hijo la mejor manera de utilizar su inteligencia a través de juegos de shogi.

Mirai Sarutobi (17 años)

Mirai es la hija de Azuma Sarutobi

Nieta del Tercer Hokage, Mirai era un bebé en la serie original de Naruto. Se hizo cercana a Shikamaru, quien accedió a cuidarla por lo cerca que se había vuelto de Asuma. En Boruto, tiene 17 años y se ha convertido en una de las chunin más competentes del anime.

En realidad, es demasiado competente, ya que pasa demasiado tiempo preocupándose por hacer su trabajo y pasa el tiempo frustrada por no tener nunca suficientes desafíos considerando sus habilidades.

Hiashi Hyuga (61 años)

La nueva familia de Naruto Uzumaki

El jefe del Clan Hyuga, Hiashi tiene 61 años cuando Boruto comienza. Una vez que fue un hombre mucho más severo, originalmente creía que el Clan Hyuga era el clan más grande de todo Konoha. Miró a su propia hija ya que parecía carecer de la misma habilidad que tenía su primo Neji .

Años más tarde, se ha convertido en un abuelo cariñoso al que le encanta cuidar de Boruto y Himawari. Incluso se ha vuelto más cercano a Naruto, ya que Naruto se siente lo suficientemente cómodo como para referirse a él como "papá".

Tsunade (70 años)

Lady Tsunade luce igual que en la serie clásica

El Quinto Hokage, Tsunade fue fundamental durante un período de tiempo en el que Konoha necesitaba un líder. Tenía 55 años durante la segunda mitad de Naruto, lo que la haría en realidad 70 años en Boruto. Naturalmente, gracias a todo el chakra almacenado que tiene, todavía se ve básicamente igual que en Naruto.

Iruka Umino (42 años)

Iruka y Sakura en Boruto: Naruto Next Generations

Iruka fue quizás uno de los instructores más conocidos de la Academia Ninja en Konoha. Probablemente sea la única razón por la que Naruto no resultó ser un “fracasado”, ya que era prácticamente la única persona que se preocupaba por el rubio en todo el pueblo durante gran parte de su infancia.

Tenía 27 años durante la Parte II de Naruto, lo que significa que cuando Boruto comienza tiene 42 años. Actualmente, Iruka se desempeña como director de la Academia Ninja y es de lo más adorable con los futuros shinobi de Konoha.

Anko Mitarashi (40 años)

Anko fue la aprendiz de Orochimaru

Un jonin de alto nivel durante la serie original de Naruto, Anko pasó gran parte de esa serie queriendo llevar a Orochimaru ante la justicia. Quince años después de la serie original, Anko ahora tiene poco más de 40 años. Ella parece ser una mujer mucho más feliz ahora, convirtiéndose en instructora en la Academia Ninja en Konoha.

Mei Terumi (40 años)

La Quinta Mizukage en Naruto Shippuden

La Quinta Mizukage, Mei casi se ha retirado a los 40 cuando comienza Boruto , dando paso a Chojuro, la Sexta Mizukage. Después de pasar gran parte de su tiempo rehabilitando la imagen de Kirigakure, Mei está muy interesada en mantener una conexión saludable con las otras ciudades.

Ella termina trabajando con Shino, Anko y el Equipo 7 después de que Seven Swordsman of the Mist regresara. Debido a esto, también pudo aprender que algunos de su propia gente habían estado trabajando para traicionar su tierra, trabajando con la Tierra de las Olas.

Te recomendamos leer: Naruto Uzumaki vs 5 ninjas de anime que podría derrotar

Naruto, Sasuke y Sakura (32 años)

El Equipo 7 original comparte la misma edad en el actual tiempo de Boruto. Recordemos que han pasado 15 años desde la Guerra Ninja, cuando los tres personajes tenían alrededor de los 17 años. Sasuke y Sakura formaron su familia con su hija Sarada Uchiha. Mientras que Naruto se casó con Hinata Hyuga y tuvieron a sus dos hijos.