Naruto: ¿Por qué Itachi mató a los Uchihas en el anime?

¡Advertencia de spoilers! Los sentimientos de los fanáticos hacia Itachi han fluctuado a medida que avanzaba el desarrollo de su personaje a lo largo de la serie. Analicemos los eventos que llevaron a la masacre del Clan Uchiha y por qué Itachi realmente mató a su clan en el mundo de Naruto.

¿Quién es Itachi?

Antes de que los fanáticos puedan entender la masacre de los Uchiha, primero deben investigar quién es Itachi. Como primogénito del líder del Clan Uchiha, Itachi nació como un poderoso ninja y muchos lo elogiaron como el mejor de su generación. Sin embargo, fue testigo de muchas atrocidades desde una edad temprana. Uno de los eventos importantes para impresionarlo fue la Tercera Guerra Mundial Shinobi.

Los horrores de la guerra lo llevaron a convertirse en un pacifista, y se propuso convertirse en el mejor ninja posible, con la esperanza de poder borrar todas las peleas y conflictos del mundo. Itachi se graduó temprano de la Academia de Shinobi y se convirtió en el Capitán de Anbu a los 11 años. Dos años más tarde, él decidió masacrar a todo su clan, perdonando solo a su hermano menor, Sasuke Uchiha.

¿Qué eventos lo llevaron a matar su clan?

Así luce Itachi Uchiha de joven (el día que mató a su clan)

Desde los días de fundación de Hidden Leaf Village, muchos sospechaban del Clan Uchiha. La revuelta de Madara Uchiha contra la aldea de Konoha continuó provocando miedo y desconfianza en los corazones de muchos personajes del anime Naruto.

El ataque del zorro de nueve colas consolidó aún más los temores de la gente hacia el clan Uchiha, y los asesores de la aldea se volvieron cautelosos. Con los temores en aumento, el líder de la aldea decidió restringir al clan Uchiha a las afueras de la aldea. Esta exclusión enfureció a los Uchiha.

El padre de Itachi, el líder del clan, introdujo a su hijo en las operaciones encubiertas de Anbu, donde comenzó a espiar a la aldea y a otros clanes para intentar un golpe. En este punto, sin embargo, Itachi ya es un espía del consejero de la aldea Danzo. Con su condición de agente doble, Itachi creía que estaba ayudando a la causa de la paz.

Danzo creía que, si no se controlaba, los Uchihas incitarían a otra guerra. Itachi informó a Danzo de los planes de golpe de su familia, y Danzo manipuló a Itachi haciéndole creer que el golpe no podía detenerse sin derramamiento de sangre. Robó el ojo de Shisui, lo que llevó a Itachi a entrar en conflicto sobre en quién podía confiar.

Al final, Danzo jugó con el trauma y la ingenuidad de Itachi para manipularlo para que matara al Clan Uchiha. Ya que Itachi esperaba evitar otra guerra Shiboi y la pérdida de muchas vidas inocentes en la serie Shonen creada por Masashi Kishimoto.

Las consecuencias

Itachi llevó a Sasuke, el hermano al que salvó, en un curso de venganza y odio. Creía que solo Sasuke podía juzgarlo por la masacre que había cometido, y quería que su hermano Sasuke se volviera lo suficientemente fuerte como para matarlo.

Sasuke dejó la aldea y comenzó su búsqueda para volverse más poderoso que Itachi para vengar la muerte de su clan. Esto, a su vez, llevó a Naruto a emprender su propia búsqueda para volverse más poderoso y traer a Sasuke de regreso a la aldea.

La masacre de Uchiha ayudó a moldear a Sasuke y, a su vez, Naruto se convirtió en uno de los Shinobi más poderosos que Konoha había visto. Sasuke intentó matar a Itachi en numerosas ocasiones, pero siguió fallando. Llegó el día en que el hermano menor desafió a Itachi y fue lo suficientemente fuerte como para matar a su hermano (o al menos lo suficiente para el mayor).

Sasuke finalmente se enteró de la verdad de la motivación de su hermano después de matarlo. Tras la muerte de Itachi, el último Uchiha y Naruto vencieron a Madara y Obito después de que Sasuke ganó todos los poderes de Itachi.

Al derrotar a Madara y Obito, Naruto y Sasuke salvaron al mundo Shinobi del infinito Tsukuyomi, que podría haber esclavizado al mundo como un todo en una ilusión de ensueño. Sin embargo, el proceso fue muy largo y estuvo lleno de muchos momentos trágicos.

Si Itachi no hubiera perdonado a su hermano menor y no hubiera masacrado al clan Uchiha, su hermano nunca habría ganado sus poderes ni habría podido ayudar a Naruto a derrotar a Madara y Obito. ¿Qué opinas? La Verdad Noticias te recuerda que la serie continúa en la secuela Boruto: Naruto Next Generations.

