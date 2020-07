Naruto: Nana Mizuki, voz de Hinata Hyuga anuncia su matrimonio

La actriz de voz (seiyuu) y cantante japonesa Nana Mizuki, anunció en su blog oficial que se ha casado con una persona de la industria musical y que a sus 40 años de edad se siente agradecida por todas las oportunidades que ha recibido en el mundo del anime. Recordemos que ella interpreta a Hinata Hyuga en Naruto.

Voz de Hinata Hyuga ahora está casada

“Ahora que he alcanzado ciertos hitos como mi 40 cumpleaños y mi 20 aniversario de mi debut como cantante, he tenido más oportunidades de reevaluarme y considerar el futuro. También valoro mi pacífica vida cotidiana, y en julio tomé la decisión de ingresar mi nombre 'Nana', que mi querido padre me dio en el registro familiar”, escribió Nana Mizuki.

Según información de Anime News Network, el nombre de “Nana” también significa “siete” en japonés y julio es conocido como el “séptimo mes” del año. La seiyuu agregó el siguiente agradecimiento: “Para todos los que siempre me han apoyado con un amor excepcional, incluso cuando he cometido errores imprudentes, quiero sigue cantando y haciendo música para ti con aún más poder. Espero que puedas cuidarme calurosamente”.

Algunos de los personajes de Nana Mizuki además de Ninata Hyuga

Sobre la trayectoria de Nana Mizuki

Nana Mizuki hizo su debut como actriz de voz en el videojuego NOeL de 1997. Actualmente es considerada una seiyuu y cantante profesional que ha encantado en cada uno de sus conciertos, por lucir todo tipo de trajes increíbles. Tampoco podemos pasar por alto, que sus álbumes musicales han encabezado la prestigiosa lista de clasificación de Oricon.

Los personajes de anime más conocidos que ha interpretado, incluyen a Hinata Hyuga de Naruto (personaje que comparte su misma suerte con el matrimonio), también tenemos a Fate Testarossa de Magical Girl Lyrical Nanoha, Tōma Minami de Minami-ke, Rina Ogata de White Album, Lan Fan de Fullmetal Alchemist: Brotherhood y muchos más.