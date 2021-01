Naruto: Minato, Jiraiya y otros 3 personajes que merecen su propio anime

Boruto: Naruto Next Generations es un spin-off y secuela de Naruto. El creador, Masashi Kishimoto, recientemente regresó a dirigir las cosas en el manga y parece un momento apropiado para conocer personajes que podrían haberse mantenido en una serie derivada de anime.

Kishimoto ha creado un exceso de buenos personajes, tantos, de hecho, que muchos súper interesantes no han podido recibir el tiempo de pantalla adecuado. También vale la pena mencionar que Rock Lee tiene su propia serie derivada de chibi, Rock Lee & His Ninja Pals, aunque no es canon.

A continuación, veremos personajes que podrían hacer el corte como dignos protagonistas de su propio programa. La Verdad Noticias te advierte de algunos spoilers si aún no has visto la serie de Naruto completa. ¡Minato y Jiraiya son los más solicitados para tener su propia serie!

5 - Hiruzen Sarutobi

Hiruzen Sarutobi, el Tercer Hokage de Konoha

Hiruzen Sarutobi era el Tercer Hokage de Konoha y entrenó a tres niños que serían conocidos como los Tres Sannin Legendarios. Aunque se podría argumentar que un spin-off sería simplemente otro viaje del Hokage, muchos fanáticos todavía estarían interesados en saber por qué Sarutobi llegó a ser reconocido como uno de los shinobi más poderosos de su generación.

Una serie derivada del Tercer Hokage respondería a la pregunta de por qué se convirtió en Hokage. No hay mucho que decir sobre cómo heredó una posición tan elevada; es bien sabido que Sarutobi fue elegido por Tobirama (el Segundo Hokage) para sucederlo a una edad muy temprana.

Sin embargo, un spin-off podría explorar las razones detrás de la decisión de una fracción de segundo de Tobirama, a través de escenas que aborden la nobleza, resolución y potencial de Hiruzen. Su dominio de las naturalezas de los cinco chakras, también haría algunos grandes flashbacks de arco de entrenamiento.

4 - Jiraiya

Jiraiya, el Sabio Pervertido y Maestro de Naruto

Jiraiya es un personaje divertido, carismático y engañosamente inteligente, todos grandes atributos para un spin-off. Muchos fanáticos sienten que no se ha mostrado lo suficiente de Jiraiya, excepto por su tiempo entrenando a Naruto. Una serie derivada complacería enormemente a estos fanáticos.

Su serie estaría naturalmente imbuida de comedia, dada su personalidad animada, y tampoco faltarían escenas de lucha épicas. Jiraiya es uno de los Tres Sannin legendarios, e inevitablemente usaría su habilidad y determinación para cambiar en su viaje para encontrar al Niño del Destino.

Con respecto al romance, sería genial para los fanáticos presenciar la dinámica del amor en juego entre él y Tsunade, el Quinto Hokage. Ya sea en sus misiones o el entrenamiento bajo el Tercer Hokage. Un anime no le vendría nada mal a este viaje del pasado.

3 - Shisui Uchiha

Shisui Uchiha, el mejor amigo de Itachi

Shisui Uchiha es un miembro poderoso y memorable del clan Uchiha cuyo potencial realmente se desperdició en Naruto. También conocido como Shisui of the Body Flicker, era un hábil usuario de la técnica de parpadeo corporal (también conocida como Teleportation Jutsu).

Shisui emplearía este movimiento de alta velocidad para desaparecer rápidamente, sin dejar rastro de su presencia. Como esta técnica apenas se menciona tanto en el anime como en el manga, sería bueno tener un spin-off que pudiera desarrollarlo.

Shisui también tuvo acceso al Genjutsu más poderoso, Kotoamatsukami. El propósito de este jutsu es controlar a los demás con una sutileza que traiciona su juicio, haciéndolos ignorantes de cualquier manipulación mental. Los espectadores no pudieron ver este impresionante jutsu en acción, por lo que sería una parte genial de su serie derivada.

Las conexiones de Shisui también permitirían que cierto ex miembro de Akatsuki también tuviera un tiempo de pantalla muy bienvenido. El favorito de los fanáticos, Itachi Uchiha, naturalmente, jugaría un papel importante en la historia derivada de Shisui.

2 - Sakumo Hatake

Sakumo es el padre de Kakashi Hatake

Se dice que Sakumo Hatake, también conocido como el Colmillo Blanco de Konoha, tiene un poder y una fama que rivalizan con los del legendario Sannin. Hay mucho misterio en torno a este personaje, en gran parte debido a su tiempo de pantalla muy limitado, que un spin-off podría explorar de muchas maneras diferentes.

Cuando un personaje así se las arregla para volverse popular a pesar de esta escasez de información, hay una clara demanda de verlo en el centro de atención. El tema del sacrificio probablemente también jugaría un papel importante en esta serie de White Fang, como también es cierto para su hijo, Kakashi.

Los espectadores ya conocen su último sacrificio, que lo vio aferrarse a la pesada carga del honor mientras lo ahogaba en un mar de juicio. Ciertamente, ver a un joven Kakashi sería grandioso y podría tener un lugar muy especial en este spin-off.

1 - Minato Namikaze

Minato Namikaze es el padre de Naruto

Una serie derivada que involucra a Minato tiene más sentido desde una perspectiva de coherencia. Los fanáticos ya tienen una serie dedicada a Naruto y una sobre su hijo, Boruto, ¿no sería bueno que el padre de Naruto, Minato, completara una trilogía perfecta? Incluso si ignoramos ese enlace, Minato Namizake fácilmente podría defenderse como el héroe de cualquier serie shonen.

Minato era conocido como el Destello Amarillo y el Cuarto Hokage de la Hoja. Similar a la técnica Body Flicker, Minato era un usuario del Flying Raijin Jutsu, un jutsu de espacio-tiempo que le permite al usuario teletransportarse a cualquier superficie sólida en la que hayan colocado una marca.

Este jutsu presentó a Minato como rápido y elegante en la victoria, por lo que sería una gran escena de acción. A los fanáticos también les encantaría ver más de cerca la relación de Minato con su esposa, Kushina Uzumaki.

Kushina era una kunoichi (mujer ninja) pelirroja brillante y la segunda jinchūriki del Nueve Colas. La serie de Minato tendría la autoridad para mostrarle a la madre de Naruto en su vida diaria, su camino hacia la fuerza y su vida matrimonial.

Minato también es responsable de crear el famoso Rasengan que Naruto desarrolló más tarde, por lo que existe la posibilidad de un buen paralelo padre / hijo. Desde su jutsu característico hasta su chaqueta y kunai hechos a medida. Esta serie de precuelas sería sin duda la adición perfecta a la franquicia de Naruto.

