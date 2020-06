Naruto: Megan Thee Stallion incluyó una de referencia de Sasuke en una canción

Megan Thee Stallion, una rapera de 25 años de edad de los Estados Unidos, fue quien emocionó a todo el fandom del anime en redes sociales, tras incluir una referencia de la serie Naruto en una de sus canciones.

Rapera incluye una referencia de Naruto

Para ser exactos, ella introdujo su canción “Girls in the Hood” con un emotivo saludo a Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha; dos de los protagonistas creados por Masashi Kishimoto. La celebridad no se contuvo al dar un explícito mensaje en su último sencillo y a continuación te compartimos la versión capturada por Comicbook:

“Lo haré ... mientras estoy viendo anime (Wow, wow, anime) ... como un zorro salvaje, buscando un Sasuke”

Megan Thee Stallion se mostró contenta en su cuenta de Twitter, tras enterarse de que su referencia había sido entendida por muchos fans de Naruto y al parecer no fueron los únicos en responderle su publicación del 25 de junio.

All my naruto fans caught that bar�� ���� — HOT GIRL MEG (@theestallion) June 26, 2020

Empresas de anime responden a Megan Thee Stallion

Viz Media, una empresa distribuidora de manga y anime con sede en San Francisco, California; fue de los primeros en dejar una clara respuesta a su referencia. Incluso publicaron una imagen de Sasuke Uchiha junto con una de sus frases en la serie y esta dijo lo siguiente

Otra de las empresas distribuidoras de contenido anime que participó en la diversión, fue Crunchyroll. Ellos se aseguraron de responder con su propio estilo, al mandar una animación de su personaje diciendo una de las líneas de Naruto Uzumaki; también conocido como el Jinchuriki del Zorro de Nueve Colas.

Megan The Stallion y su amor por el anime

La rapera de “Girls in the Hood” nunca fue tímida para presumir su amor por el anime, y debido a ello ha sido un gran éxito entre los fanáticos. Una de sus primeras confesiones, incluyó un cariño por el personaje de My Hero Academia “Todoroki Shouto”; también conocido como el chico “Mitad Frío, Mitad Caliente”.

Además, confesó que otra de sus series favoritas es la de Black Clover; siendo un anime creado por Yuki Tabata y que pertenece al mismo género shonen de Naruto. Si quieres conocerla, debes visitar sus redes sociales como Twitter e Instagram, pues encontrarás más fanarts de ella caracterizada de sus personajes favoritos.

No hay duda que Megan The Stallion seguirá sorprendiendo al fandom del anime con cada una de sus ocurrencias. Ella no es la única celebridad en confirmar su gusto por este contenido de entretenimiento japonés, ya que deportistas estadounidenses de la NBA y NFL, también han hablado sobre su gusto a este arte.