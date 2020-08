Naruto: Masashi Kishimoto ACELERÓ el final y aquí están las pruebas

Masashi Kishimoto, es un nombre que la mayoría de la gente conoce simplemente porque es el creador detrás de una de las mejores series de shonen de todos los tiempos: Naruto. Una franquicia de manga con adaptación al anime, que simplemente se considera con un final “demasiado apresurado”.

Esta epopeya que abarca a un huérfano que desea convertirse en el jefe de su aldea, tenía una premisa que era bastante común en la mayoría de los programas. Su capítulo piloto presume tener una historia completamente diferente, pero finalmente consiguió tomar un rumbo al éxito.

Por lo tanto, fue algo decepcionante ver que un espectáculo tan increíble se perdía lentamente con el tiempo, especialmente con el inicio de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Aquí hay 10 cosas sobre el programa que mostraron cuán mal se apresuró Kishimoto al final de Naruto:

El arco final abarcó casi todo Shippuden

Hay algunos arcos de anime que terminan demasiado rápido, y hay otros que se quedan más allá de su bienvenida. Y luego, en el borde completo del espectro, hay arcos como la Cuarta Gran Guerra Ninja que duran lo que parece una eternidad.

En un programa de 500 capítulos, el arco de la Cuarta Gran Guerra Ninja se extiende por un total de 217 episodios, lo que es un tiempo de ejecución absolutamente ridículo. ¡Casi la mitad de todo el anime!

Obito tiene motivaciones débiles

El principal antagonista hasta antes de Madara Uchiha, es una reliquia olvidada del pasado cuyas motivaciones se derivan del hecho de que interpretó mal una situación y tomó decisiones siguiendo a sus emociones durante la adolescencia.

Si bien uno ciertamente puede argumentar que Obito es un gran antagonista, el mero hecho de que Naruto haya podido cambiar su forma de pensar con unas pocas palabras, no es un buen augurio para su personaje.

Se desperdicia el potencial de Sakura

Hay una serie de problemas con la Cuarta Gran Guerra Shinobi, y los potenciadores aleatorios que la mayoría de los ninjas obtienen a lo largo de este arco es definitivamente uno de los detalles más criticados.

Uno de los peores ejemplos en este sentido es Sakura, que permanece virtualmente inútil durante la mayor parte de la guerra, hasta que elige al azar usar el sello Fuerza de Cien y emparejarse en poder con Naruto y Sasuke; quienes la habían dejado atrás desde el inicio de Shippuden.

Kakashi obtiene un Susanoo de la nada

El Susanoo de Kakashi que sorprendió a los fans

Por supuesto, Sakura no es el único personaje que obtiene una habilidad divina de la nada. Lamentablemente, Kakashi tampoco puede escapar de este maltrato de carácter y uno podría argumentar que su potenciador fue aún peor en términos de lógica.

El mero hecho de que Obito de alguna manera se las arreglara para darle a Kakashi ambos ojos, ya era bastante ridículo y la mayor decepción fue el Susanoo que desató al azar después de alcanzar esta habilidad.

Los personajes secundarios se vuelven irrelevantes

Personajes secundarios que merecían más pero no dio el tiempo

Por supuesto, no se pueden proporcionar potenciadores inexplicables a todos los personajes de la serie. Si ese fuera el caso, entonces todo el programa se habría ahogado en un infinito absoluto.

En cambio, algunos personajes se olvidan por completo en el gran esquema de las cosas y se vuelven absolutamente irrelevantes en el transcurso del anime. Lo que quizás sea incluso peor que simplemente obtener un potenciador y estar cara a cara con un enemigo.

El villano definitivo aparece de la nada

La inclusión de Obito como villano ya fue criticada por muchos fans y Madara parecía ser la solución perfecta a los problemas que el personaje de Obito había planteado.

Sin embargo, Kishimoto miró esto bien y lo arruinó por completo de la manera más extraña posible. Kaguya Ōtsutsuki es fácilmente uno de los peores villanos de Naruto y uno de los peores antagonistas en la historia del anime.

Simplemente porque entra en escena con poco o ningún contexto y termina siendo nada más que una excusa para que el Equipo 7 se reúna y la derrote. ¿Después de esto tenemos un final feliz?

Las reencarnaciones de Naruto y Sasuke

Las reencarnaciones de Naruto y Sasuke

Durante el transcurso del programa, Naruto y Sasuke también reciben una gran cantidad de potenciadores, una vez más, completamente aleatorios, que no sirven más que como una excusa narrativa para que estos dos luchadores participen en algunos momentos verdaderamente épicos.

La idea de que Naruto y Sasuke fueran las reencarnaciones de Indra y Ashura, podría haber sido algo convincente si se ejecutara correctamente. Sin embargo, este no es el caso; especialmente porque este punto de la trama contradice algo que la franquicia creció desde el principio.

La lucha contra el destino es olvidada

Neji Hyuga tiene un sello de su clan que controlaba su destino

La pelea con Naruto y Neji en los exámenes de Chūnin es uno de los aspectos más destacados de la serie, lo que permite al Uzumaki finalmente salirse con la suya, manteniéndose fiel a sus creencias superiores de no dejar que nada ni nadie dicte su camino en la vida. ¡Ese es mi camino ninja!

Esta idea de luchar contra el destino de uno, se descarta por completo con Naruto y Sasuke siendo las reencarnaciones de Indra y Ashura. Básicamente dice que el camino hacia la grandeza lo dicta un poder superior, en lugar de su propio trabajo duro.

La muerte de Neji se pudo evitar

La muerte de Neji Hyuga en Naruto: Shippuden

Hablando de Neji, hay que decir que su personaje probablemente fue el peor manejado durante todo este arco. Si bien su sacrificio para salvar a Hinata y Naruto puede parecer noble a primera vista, una mirada más cercana revelará cuán inútil fue realmente este sacrificio.

Con dos miembros del Clan Hyūga presentes cerca de Naruto, no hay razón por la cual Hinata o Neji no pudieran haber usado sus técnicas de Air Palm o Eight Trigrams Palms Revolving Heaven para repeler el proyectil que venía hacia ellos.

El último Naruto vs Sasuke no tenía motivo

Desafortunadamente, hubo otro momento crucial cerca del final de Naruto que también se sintió completamente forzado, y este fue el razonamiento detrás del protagonista y Sasuke participando en otra batalla.

Después de ayudar a las Fuerzas Aliadas Shinobi a derrotar a Kaguya y cualquier otra amenaza del lado opuesto de una vez por todas, Sasuke revela al azar su plan completamente disfuncional para comenzar un nuevo mundo; con una lógica totalmente mala.

Ambos pierden un brazo en la batalla final

Aún peor que usar el Jutsu Sexy Inverso contra Kaguya. Ya que tenemos una excusa horrible para lo que podría decirse que es la mejor pelea en Naruto. ¿Consideras que el final del anime fue apresurado? ¿Qué hubieras cambiado en la historia?