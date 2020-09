Naruto: Las 10 notas más PODEROSAS de la increíble Hinata

Las luchas personales definen mucho a Naruto, especialmente al principio de la serie, cuando los espectadores todavía están entendiendo las personalidades y las historias de fondo de los personajes.

Uno de los personajes que inicialmente tiene que luchar más tiene que ser Hinata, la ex heredera del clan Hyūga antes de que se la considerará no apta para tal posición de liderazgo.

A menudo es despreciada por los otros miembros de la familia Hyūga, y es solo gracias al apoyo de Naruto y sus compañeros de equipo que comienza a darse cuenta de su propia valía.

Definitivamente es uno de los personajes que tiene que hacer el desarrollo más personal, pero de ahí sale una de las kunoichi más fuertes e inspiradoras de la serie. Esto también la convierte en un personaje increíblemente identificable para cualquiera que haya luchado antes y, por lo tanto, muchas de sus citas son terriblemente duras.

Fuerza De Los Errores

Puede ser difícil volver a levantarse después de una serie de fracasos, especialmente cuando uno se siente personalmente responsable de lo que salió mal. Es fácil mirar los propios errores y simplemente decidir qué han fallado lo suficiente y que prefieren renunciar, pero en una de las notas de Hinata a Naruto, ella le da un giro más positivo a cometer errores.

Ella dice: "Cometes errores, pero ... debido a esos errores, obtienes la fuerza para enfrentarlos. Por eso creo que eres realmente fuerte". Es un buen recordatorio de que resistir los fracasos requiere mucha más fuerza que nunca fallan para empezar.

Hinata de Naruto tiene mucha fuerza en sus errores no se deja

Llamando A Neji

Al principio, Neji estaba completamente cegado por el 'destino sellado' de aquellos en la familia principal y rama, soltó tonterías sobre el destino inmutable de personajes como Hinata y Naruto. Actuó como si supiera que su destino era estar por encima de todos los demás a pesar de ser de una rama menor, pero fue Hinata quien lo llamó por su predicación.

Él insiste en que Hinata tiene que estar sufriendo porque fue repudiada de la rama principal, pero ella interviene diciendo: "Te equivocas, Neji ... Porque puedo ver que estás sufriendo más que yo". "Tu eres el que está confundido y sufriendo dentro de las familias principales y secundarias".

Hinata de Naruto es una gran guerrera

El Propio Camino Ninja

Desde que aún era una estudiante en la academia, Hinata admiraba mucho a Naruto y se inspiraba mucho en él. A pesar de ser condenado al ostracismo por casi todos en la aldea, nunca dejó que eso lo afectara, y tiene la firme determinación de no volver nunca a su palabra.

Este es un nindo que Hinata finalmente adopta, usándolo para desafiar a Neji en su batalla cuando él le dijo que debería rendirse. Ella afirma desafiante que "¡Nunca me retractaré de mi palabra, porque esa también es mi forma de ninja!"

Su paso por la saga de Naruto fue hecho por ella misma

Valor Para Morir Protegiendo A Un Ser Querido

Hinata no tenía mucha fe en sí misma, y las cosas fácilmente la abrumaron hasta el punto en que básicamente se cerró. Sin embargo, todo eso cambió después de que desarrolló su vínculo con Naruto , y eso no podría ser más claro que en esta nota conmovedora.

"Siempre lloraba y me rendía ... Hice muchos giros equivocados. Pero me ayudaste a encontrar el camino correcto ... Siempre te perseguí, quería alcanzarte ... ¡Me cambiaste! ¡Sonrisa es lo que me salvó! ¡Por eso no tengo miedo de morir protegiéndote!"

Ama tanto a Naruto que daría la vida por él

Encontrar La Fuerza De Otro

Aunque es importante encontrar confianza en uno mismo, a veces se necesita reconocimiento y un empujón en la dirección correcta de otra persona. Después de todo, en el caso de Hinata, es difícil creer en sí misma cuando su familia la ha estado menospreciando toda su vida.

Sin embargo, comenzó a encontrar un nuevo sentido de autoestima al ver lo duro que trabajaba Naruto a pesar de que todos lo menospreciaban. Ella dice claramente: "Cuando te miro, me siento fuerte, como si pudiera hacer cualquier cosa, incluso yo valgo algo".

Hinata de Naruto siempre apoyaba a todos

Declaración Valiente

Durante la mayor parte de la serie, Hinata no pudo hacer mucho excepto ponerse desesperadamente nerviosa con su enamorado Naruto. Sin embargo, a medida que continúa creciendo y desarrollándose hasta convertirse en una persona más motivada y segura de sí misma, le hace una confesión a Naruto que deja un impacto incluso hoy.

Ella le grita: "Una vez que esta guerra termine ... la próxima vez, estaré a tu lado, sosteniendo tu mano ... ¡caminando contigo! ¡¡Por favor, espérame !!" Su declaración decidida tampoco fue en vano, ya que afortunadamente esto terminó volviéndose realidad.

Hinata en Naruto siempre demostró valentía

Lucha Contra El Fracaso

Especialmente para alguien que comenzó siendo tan tímido y cohibido como Hinata, puede ser fácil querer abandonar la esperanza y rendirse ante la resiliencia. Sin embargo, se convierte en una kunoichi poderosa que no tiene miedo de ponerse de pie y luchar por sus creencias.

Durante la guerra, Shino trata de decirle a Hinata que está bien si no puede tener éxito, pero ella no está de acuerdo firmemente diciendo: "Gracias, Shino, pero quiero hacer el mejor trabajo que pueda. ¡Estamos luchando en esta guerra para proteger a Naruto! ¡El fracaso no es una opción!"

En Naruto, Hinata siempre luchaba contra el fracaso

Protector Feroz

Hinata se transforma de una chica súper tímida a una que no tiene miedo de enfrentarse cara a cara incluso con los enemigos más letales, y todo gracias a la influencia que Naruto tuvo sobre ella.

La primera vez que se ofreció como voluntaria para ir a una misión fue cuando quería ayudar a Naruto a localizar a Sasuke y levantarle el ánimo.

La primera vez que realmente se enfrenta a un enemigo, completamente intrépida y dispuesta a sacrificar cualquier cosa, también fue cuando Naruto estaba en grave peligro. Con todo su coraje, gritó: "¡No dejaré que pongas otro dedo sobre Naruto!"

Hinata de Naruto podía tener dos personalidades

Hacer Lo Mejor De Uno Por Otro

Para mucha gente, tener a la persona a la que uno admira más que cualquier otra persona mirándolos causaría mucha ansiedad. Si bien uno podría esperar que ese sea el caso de Hinata, en realidad encuentra coraje e inspiración al tener a Naruto mirándola.

Cuando finalmente tiene la fuerza para ser fiel a sí misma y decirle a Naruto cómo se siente antes de tener que defenderlo, realmente comienza a florecer con una nota verdaderamente inspiradora. Ella dice: "¡Tengo que dar lo mejor de mí! ¡Frente a la persona que más admiro, que finalmente está viendo mi verdadero yo!"

Hinata siempre apoyaba a todos en Naruto

Enorgullécete Del Fracaso

Antes del gran torneo al final de los exámenes de Chunin, Naruto se encontró confiando en Hinata, diciéndole que sentía que no era más que un fracaso. Ella no discute esto directamente, pero lo que dice en respuesta es mucho más útil y motivador que simplemente disputar el diálogo interno negativo de alguien.

Naruto e Hinata siempre se enorgullecieron de los errores y fracasos

Ella le asegura que "En mis ojos, ¡eres un orgulloso fracasado! Cuando te miro, tengo un sentimiento intenso en mi corazón. Porque no eres perfecto ..." Demuestra que alguien no tiene por qué hacerlo. Sea perfecto para ser una inspiración para los demás, y ese fracaso no es necesariamente el final.