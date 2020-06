Naruto: La artista Sky hace el cosplay perfecto del Jutsu SEXY

El anime de Naruto basado en el manga de Masashi Kishimoto, siempre será de las series animadas japonesas más populares dentro y fuera de Japón. Debido a ello, su éxito inspiró a la artista de cosplay llamada Sky “@alexy_sky”, quien decidió sorprender a sus fans de Instagram con su propia versión del Jutsu Sexy.

Cosplayer recrea el Jutsu Sexy

Este sensual arte ninja, fue creado por el protagonista Naruto Uzumaki en la primera temporada del anime. También es conocido como “Oiroke no Jutsu” y consiste en utilizar el Jutsu de Transformación para convertir tu cuerpo en una versión con proporciones “perfectas”; y su estilo es sumamente popular en el arte cosplay.

Sky Cosplayer demostró ser una gran admiradora de Naruto y tener un especial apego por casi todos los personajes femeninos. Sin embargo, el trabajo de caracterización que sobresalió entre todos, fue sin dudas la versión femenina del protagonista; quien ha sido apodada “Naruko” por los creadores del anime.

Naruto: La artista Sky hace el cosplay perfecto del Jutsu SEXY

El cosplay basado en el Jutsu Sexy por la artista, tuvo las dos coletas rubias del personaje, un maquillaje con las tres líneas del Zorro de Nueve Colas (Kurama), largas pestañas con delineador color negro, unos pupilentes azules, y sus labios color rosado. Para la vestimenta únicamente llevó un top blanco; el cual difuminó con efectos especiales de una nube.

Mira el cosplay del Jutsu Sexy

Su publicación de Instagram superó los 8 mil 900 me gusta y recordando que la cosplayer tiene más de 104 mil seguidores, también recibió muchos elogios en la sección de comentarios. Entre estos mensajes (un poco subidos de tono) se mencionó el gran parecido que consiguió la artista. ¿Verdad que luce idéntica?

“‘Me encantó la foto’, ‘Luces hermosa’, ‘Jiraya estaría enamorado, que alguien lo llame’”

Además de recrear a Naruto Uzumaki, la cosplayer también lució disfraces de Sakura Haruno, Temari, Ten Ten, Lady Tsunade, Hinata Hyuga y personajes masculinos como Itachi Uchiha y Kakashi Hatake. Entre otros trabajos de cosplay, se destacó su gusto por series de anime como Darling in The Franxx, Tokyo Ghoul y My Hero Academia. ¿Conoces alguna de estas series?

Te puede interesar: Cosplay de NARUTO se hace viral por las razones correctas

Los cosplays de Sky en Instagram

Por otra parte, el anime de Naruto actualmente tiene una secuela y esta se llama Boruto: Naruto Next Generations. Aquí tenemos a dos usuarios más del Jutsu Sexy y podemos decir que el mérito de utilizarlo no siempre termina bien; pero si le otorga un lado muy divertido a la obra de Masashi Kishimoto.