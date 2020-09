Naruto: La MEJOR batalla del anime no fue del protagonista ¡Fue de Shikamaru!

¡No lo olvides! Uno de los mejores momentos de Naruto Shippuden le pertenece a Shikamaru Nara y aquí te recordamos cúal de todas sus batallas fue la más significativa de todas. Obviamente hablaremos spoilers del anime, así que prepárate para importantes curiosidades.

Shikamaru tiene la mejor batalla del anime

No hace falta decir que el manga y anime de Masashi Kishimoto se centra en su héroe titular, pero eso no significa que Naruto Uzumaki sea el único personaje de importancia. Konoha tiene muchos personajes a los que vale la pena prestar atención, y algunos de ellos tienen papeles muy importantes en la serie.

Eso se puede decir de Shikamaru Nara, y es hora de que los fanáticos recuerden que el ninja tenía una de las mejores líneas en Naruto Shippuden hasta la fecha. El momento en cuestión proviene durante uno de los arcos más oscuros del programa. Después del icónico regreto del rubio y su maestro Jiraiya a la aldea de su infancia.

Foto: Pierrot

El grupo Akatsuki está decidido a recolectar todos los Bijuu (bestias con cola) sin importar qué, y Asuma Sarutobi es uno de los primeros héroes importantes que mueren luchando contra estos poderosos enemigos.

Por supuesto, el equipo de Asuma no está muy contento con la muerte de su maestro, y Shikamaru está afectado por la terrible experiencia. Esto lo lleva a emprender una misión con sus compañeros y el Equipo 7 de Kakashi, para derrotar a los miembros de Akatsuki que mataron a su maestro.

Mientras que el resto se ocupa de Kakuzu (el ninja que parecía ser inmortal), Shikamaru acorrala a Hidan para una eventual victoria. Es allí donde el joven Nara comparte su línea icónica, y podría ser una que los fanáticos pasaron por alto con la llegada de Boruto: Naruto Next Generations.

Esta icónica batalla, sigue a Shikamaru mientras atrapa a Hidan en un pozo donde estará atrapado para siempre. El miembro de Akatsuki está aterrorizado por el giro de los acontecimientos, así que puedes imaginar lo bien que se sintió para Shikamaru al entregar esta frase:

“Mira, tú y yo tenemos creencias muy diferentes”

“Yo creo en la Voluntad del Fuego. Y ese patético Lord Jashin o lo que sea, ya no es tu Dios. Yo lo soy”

Foto: Naruto Shippuden

Esta línea no es algo que esperarías de Shikamaru, pero el hombre cambió después de la muerte de Asuma. La pérdida de su mentor y la guerra que se avecinaba, convirtieron al héroe en otra persona por un momento en el popular anime shonen.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que el mundo de Naruto ahora le advierta a sus villanos que no deben enfurecer a un miembro del Clan Nara, sobre todo a Shikamaru, para que no se enfrenten a la ira de toda su familia y acaben con el mismo destino de Hidan.