Naruto: Fanáticos anuncian serie live action con su primer tráiler

La franquicia de Naruto ha brindado a los fanáticos del anime décadas de historias dentro del mundo ninja, siguiendo al protagonista vestido de naranja en su viaje para convertiste en Hokage. Ahora, parece que la serie obtendrá una adaptación live action gracias a los creadores favoritos de los fans en Re: Anime.

Dado que el estudio independiente ya ha sumergido sus dedos en los gustos de Hunter x Hunter, Avatar The Last Airbender, One Punch Man y Tokyo Ghoul, los fanáticos definitivamente están ansiosos por ver su versión de Hidden Leaf con la serie "Naruto Climbing Silver".

Mira el tráiler de Naruto Live Action: Climbing Silver

El mundo Shonen de Naruto creado por Masashi Kishimoto aún no ha recibido una película de acción en vivo (live action). Sin embargo sí recibió varias obras de teatro exclusivas de Japón. Definitivamente ha habido rumores de que Naruto y Team 7 obtendrían una adaptación de Hollywood a través de Lionsgate.

Se han publicado pocas noticias sobre la película, en términos de fecha de lanzamiento o anuncio de reparto, aunque sabemos que el director original Michael Gracey, quien era la mente creativa detrás de The Greatest Showman, estaba listo para dirigir la película.

Además de esto, Avi Arad, quizás mejor conocido por su trabajo en las películas de Spider-Man de Sony Pictures, también estuvo vinculado a la película. La franquicia de Naruto comenzó con la serie de anime titular, que luego obtuvo dos series secuelas en Naruto: Shippuden y Boruto: Naruto Next Generations.

Naruto, serie clásica de Masashi Kishimoto

Con la última serie aún ejecutándose hasta el día de hoy en formatos de anime y manga, definitivamente se ha ganado su lugar en el escalón superior de la serie Shonen, compitiendo con grandes bateadores como Dragon Ball, Bleach y One Piece, por nombrar algunos.

Naruto se ha extendido como la pólvora en términos de popularidad, con celebridades como Michael B Jordan, Megan Thee Stallion y John Boyega compartiendo su amor por todo lo relacionado con Konoha.

La última saga del anime Boruto: Naruto Next Generations, Vessel Arc, ha presentado al mundo ninja al tan esperado personaje conocido como Kawaki, un misterioso joven ninja que tiene vínculos con la Organización Kara.

Con el Equipo 7 terminando recientemente su batalla contra el ninja rebelde Ao, ahora empleado por Kara, está claro que los ninja de Konoha han pasado de la calma a la tempestad. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Naruto en Crunchyroll, Funimation y Netflix.

