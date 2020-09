Naruto: Estos son los signos zodiacales de los personajes más populares

Si bien ni en el anime ni el manga muchos de los personajes de Naruto no festejan su cumpleaños, los manga, libros de datos e incluso revistas de anime señalan la fecha de nacimiento de cada personaje, es por eso que si quieres saber qué signo zodiacal tiene este es el lugar al que necesitas llegar.

Aunque debes de tener en cuenta que no todos los signos del zodíaco van a crear el perfil de personalidad perfecto de un personaje de ficción, pero sin duda es interesante ver qué tan bien encajan los personajes de la franquicia de Naruto con sus signos del zodíaco.

En Naruto, Sakura es Aries

Esta poderosa mujer nació el 28 de marzo y en los primeros días de la historia, se alinea con el lado más impulsivo de su signo zodiacal.

Los Aries son aventureros, siempre están listos para salir al mundo. Si bien Sakura tiene miedo de muchas de las circunstancias que encuentra al principio de la serie, sigue adelante, a pesar de que todavía es una shinobi en entrenamiento.

Choji es Tauro

Puede que no haya otro personaje en la serie de Naruto que encarne su signo zodiacal tanto como Choji. Con fecha de nacimiento del 1 de mayo, nació bajo el signo de Tauro, el cual es conocido por su vena obstinada, pero también tienden a ser personas increíblemente pacientes que aprecian las cosas buenas de la vida.

Itachi: Géminis

Nacido el 9 de junio Itachi, quien aparece en las primeras temporadas como el enemigo de Konoha pertenece al signo zodiacal de géminis.

Neji y Kiba: Cáncer

Puede parecer que Neji y Kiba no tienen nada en común, pero en realidad ambos encarnan el lado protector de los cánceres. Kiba (nacido el 7 de julio) y Neji (nacido el 3 de julio) incluso ambos tienden a proteger a la misma persona en su adolescencia.

Sasuke: Leo

Como el solitario del grupo, la única persona que le da la espalda al shinobi de su generación y la única persona que se alinea con Orochimaru, Sasuke parece alguien que encajaría en el más rebelde de los signos.

Con un cumpleaños el 23 de julio, Sasuke es Leo. Los Leo son criaturas sociales a las que les encanta ser el centro de atención. Eso no encaja exactamente con el chico que no se da cuenta de que sus compañeros de clase lo consideran rivales o no entiende por qué una chica le presta atención.

Shikamaru e Ino: Virgo

Estos dos compañeros de equipo nacen con solo un día de diferencia, lo que convierte a Choji en el extraño del Equipo Asuma. Shikamaru es un día mayor, con una fecha de nacimiento del 22 de septiembre, y aunque él e Ino parecen muy diferentes, tienen más en común con el signo de Virgo de lo que los fanáticos podrían pensar en un principio.

Shikamaru no tiene mucho interés en la escuela, su lado de planificador Virgo sale a la luz cuando se trata de una estrategia.

Ino, 23 septiembre, puede confiar en la planificación de Shikamaru cuando el equipo está en una misión juntos, pero tiene una habilidad similar para la atención a los detalles.

El protagonista Naruto en Libra

Si los fanáticos no estaban seguros exactamente de cuándo el zorro de nueve colas atacó a Konohagakure en el pasado, el cumpleaños de Naruto el 10 de octubre debería darles una pista. Nacido bajo el signo de Libra, su vida comienza cuando Kurama se usa para atacar la aldea.

Los Libras tienen que ver con la justicia. Quieren que haya equilibrio en el mundo, lo que se ve fácilmente en la naturaleza heroica de Naruto, queriendo ayudar a aquellos que son el objetivo de personas más poderosas. Los libra también son muy sociales. Pueden ser muy encantadores; algunos incluso podrían llamar a Libra un coqueteo. Naruto se apresura a hacer amigos a pesar de las nociones preconcebidas de él como un jinchuuriki.

Jiraiya es Escorpion

El viejo pervertido más conocido en Naruto es Jiraiya el cual encaja muy bien con el signo de escorpión uno de los signos más fuertes del zodiaco, él nació el 11 de noviembre.

Rock Lee un Sagitario

Emocionado y siempre listo para un desafío, Lee podría haber sido percibido como un Leo. Sin embargo, con su fecha de nacimiento el 27 de noviembre, es Sagitario. Los nacidos bajo el signo de Sagitario tienden a ser optimistas y verdaderos.

Lee está dispuesto a aceptar cualquier desafío porque siempre cree, no importa lo mal que se pongan las cosas, que sus habilidades eventualmente serán lo suficientemente buenas para ganar, o que puede ayudar a sus aliados a salir adelante.

Hinata: Capricornio

Teniendo en cuenta lo gentil y callada que es al comienzo de la serie, puede ser difícil discernir mucho sobre la personalidad de Hinata hasta los exámenes de Chunin. Nacida al comienzo de la temporada de Capricornio (27 de diciembre), puede que no parezca adecuada para el signo del zodíaco que simboliza la ambición.

Es posible que Hinata no quiera ser la shinobi a cargo de su aldea, pero ciertamente no le falta ambición, o en el sentido del deber, otro rasgo de Capricornio. Quiere demostrarse a su familia y a sí misma que tiene lo que se necesita para ser una shinobi, y trabaja más duro que cualquier otra persona de su generación para perfeccionar sus habilidades y hacer precisamente eso.

Shino: Acuario

Nacido solo 27 días después de su compañera de equipo Hinata, ( 23 de enero) Shino termina como Acuario y a menudo es el hombre extraño, ya que el resto de los niños de su generación no lo entienden del todo. Shino también tiene una de las habilidades más singulares de la serie: su vínculo con los insectos.

Los nacidos bajo el signo de Acuario suelen ser rebeldes. Si bien eso puede parecer más a Sasuke que a Shino, Shino allana su propio camino en el mundo shinobi. Como no encaja del todo con el resto de su generación, descubre cómo hacer las cosas a su manera.

Tenten: Piscis

Aunque los fanáticos nunca aprenden el apellido de Tenten en la serie, su cumpleaños se da el 9 de marzo. No tiene tanta hora de cuentos como el resto de los niños de Konohagakure, pero la audiencia aprende mucho sobre su personalidad gracias a sus interacciones con compañeros de equipo Neji y Lee.

Debido a que sus compañeros de equipo son muy diferentes entre sí, Tenten a menudo se ve atrapada entre ellos como la persona con el enfoque más práctico o la voz de la razón. Eso tiene sentido porque Piscis a menudo está increíblemente en sintonía con su entorno, así como con las personas que encuentra.