Naruto: Estos son los momentos más tristes del ANIME

Una serie sobre un ninja naranja con sueños no debería ser una montaña rusa tan emocional, pero la vida no es justa y doblemente si eliges revivir cualquiera de estas escenas de anime de Naruto y Naruto Shippuden.

En lo que respecta a las series de larga duración, hay pocas que se puedan comparar con la saga épica de Naruto de prueba por error y redención. La historia creada por Masashi Kishimoto tiene de todo, desde arcos de torneos, flashbacks trágicos y amor no correspondido.

Después de toso, Naruto nunca ha dejado de ofrecer algo para cada tipo de fanático del anime. Pero, ¿cuándo fue la última vez que este protagonista te hizo llorar? La verdadera respuesta a eso podría ser la última vez que sintió los ojos llorosos, o al menos cuando terminó Shippuden.

Foto: Anime original Naruto

Dicho esto, Naruto nunca ha fallado en cumplir, incluso si se trata de lágrimas de shinobi después de una batalla larga y dura. A veces, todo lo que se necesita son cosas pequeñas, como un diálogo poderoso o una escena compuesta de manera única.

Desde el principio hasta el final de Naruto Shippuden, los siguientes tres momentos son algunos de los aspectos emocionales más inesperados de la franqucia; sin ningún orden en particular y sin incluir su secuela Boruto: Naruto Next Generations.

Foto: Anime Naruto Shippuden

Naruto: Episodio 109

Este episodio se titula “Una invitación del sonido”. Después de luchar contra los cuatro ninjas enviados por Orochimaru, Sasuke es invitado a unirse a la Aldea del Sonido para volverse más poderoso.

Decidiendo que la oferta lo ayudará en su camino para vengarse del clan Uchiha, Sasuke intenta dejar la aldea de Konoha, solo y por la noche. Sin embargo, Sakura lo atrapa inesperadamente, quien suplica que perseguir su venganza no es el camino correcto en la vida.

¿Qué hace que esta escena menor sea tan provocativa? Podría ser el serio intento de Sakura de encontrarse cara a cara con Sasuke. A pesar de ser ignorada en innumerables ocasiones y nunca ser aceptada como una compañera, ella es inquebrantable en su apoyo para que Sasuke se quede.

Antes de que Sasuke se vaya para siempre, ella le pregunta: “Yo ... hago que no me gustes todo el tiempo, ¿no es así?”. Las últimas palabras de Sasuke a Sakura no solo están dirigidas específicamente a ella, sino a todo Konoha Village y las relaciones cada vez más tensas que ha elegido dejar atrás.

Es un final agridulce de lo que podría haber sido. Y como veremos más adelante, el comienzo de algo que lo consumió todo para todos los que invirtieron en salvar a Sasuke. ¿Acaso debemos mencionar que el episodio tiene una banda sonora increíble?

Naruto Shippuden: Episodio 364

El episodio de anime se titula “Los lazos que unen”. A pesar de ser un prodigio dotado con el Byakugan dōjutsu, Neji Hyūga siempre ha estado en desacuerdo con la mano que la vida le dio.

Nacido únicamente en una casa subsidiaria del poderoso clan Hyūga, Neji cree firmemente que nunca podrá ascender en la escala social o alcanzar la grandeza. Después de la muerte de su padre, Neji solo está más preocupado por este hecho, frustrado de que las cosas nunca cambien.

Eso fue, hasta que luchó contra Naruto durante los exámenes de Chūnin. Aunque Neji finalmente pierde ante Naruto, le queda una lección valiosa: nunca dejes que el destino o las expectativas de la gente tengan la última palabra.

Años más tarde, Neji acompaña a Naruto durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi como parte de las Fuerzas Aliadas Shinobi. A estas alturas, Neji no solo ha aceptado a Naruto como camarada, sino que ha reconocido el profundo vínculo entre él y Hinata.

Después de recibir un golpe fatal de los Diez Colas, Neji agradece a Naruto por mostrarle que no necesitaba dejar que el establecimiento de la familia Hyūga lo gobernara. Con su último aliento, él finalmente le da a Naruto su propio consejo: que la vida de Naruto no es solo la suya, sino también la de Hinata.

No solo le pide a Naruto que la cuide, sino que considere a todos los que se han unido a él hasta ahora: no es el egoísmo sino el altruismo lo que finalmente los llevará a la victoria.

En sus momentos finales, Neji llega pacíficamente al punto de partida después de años de albergar un complejo sobre su identidad, confiado en el destino por el que luchó valientemente por sí mismo. Un episodio que muchos fans deseaban con un final diferente. ¿Qué opinas?

Naruto Shippuden: Episodio 138

Este se titula “El fin”. Después de intercambiar golpes en el devastado escondite de Uchiha, Sasuke e Itachi concluyen su enfrentamiento final entre sí con un clímax sombrío. Sin más chakra de sobra, la serpiente de ocho cabezas de Orochimaru emerge del sello maldito de Sasuke.

Cara a cara, Itachi extrae este debilitado Orochimaru del cuerpo de Sasuke, finalmente quitando el sello que había sido colocado años atrás. Pero esto ya es demasiado. Con ambos hermanos demasiado agotados para seguir peleando, el estado de ánimo cambia drásticamente.

Aunque Naruto Shippuden es mejor conocido por las escenas de lucha dinámicas y explosivas, este final del conflicto generacional de Sasuke e Itachi prospera en su silencio. Además del comentario distante de Zetsu, apenas hay conversación entre los hermanos después de que Orochimaru ha sido sellado.

La atmósfera es tensa y silenciosa, como si las palabras apenas pudieran hacer justicia por el trauma que ambos hermanos han experimentado en su vida. Acorralado con la espalda contra el escondite de Uchiha ahora destruido, Itachi se acerca lentamente a Sasuke. Sin más chakra de sobra, Sasuke no hace nada, aparentemente listo para aceptar el golpe final de Itachi.

No pasa nada. En cambio, Itachi toca la frente de Sasuke, como cuando eran niños. Lo que no se dice no necesita ser dicho. Itachi se inclina hacia el oído de Sasuke para susurrar algo, pero no podemos escucharlo, aunque Sasuke lo escucha, no estamos al tanto de las últimas palabras de Itachi.

A diferencia de tantas batallas en Naruto, esta no termina en un monólogo o celebración grandilocuente, sino en una nota inquietante. A pesar de que esta no es la última vez que vemos a Itachi en Naruto Shippuden, esta es en última instancia la apariencia final de su yo original. ¿Cuál de estos tres momentos consideras más triste? ¿Conoces un momento más desgarrador?