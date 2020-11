Naruto: Este cosplay luce el lado más “malvado” de Itachi Uchiha

Naruto se ha convertido en una opción de cosplay para los fanáticos de todo el mundo, pero hay otros ninjas que se sientan con el héroe en esa lista. Desde Hidden Leaf y más allá, hay toneladas de shinobi populares en línea que quieren su merecido con la multitud de cosplay.

Por supuesto, Itachi Uchiha es uno de ellos a medida que avanza su reputación. Y gracias a un cosplayer, el Uchiha se celebra con una apariencia impresionante en redes sociales. En Instagram, el usuario “ishinobistudios” decidió darle vida a Itachi con un cosplay espeluznante.

El fan, que ha hecho cosplay de algunos protagonistas de anime, sintió que el hermano mayor de Sasuke Uchiha se estaba quedando fuera. Es por eso que hicieron todo lo posible con su cosplay de Naruto, y es bastante acertado para el diseño original del personaje:

Así luce el cosplay de Itachi Uchiha

Puedes ver que el cosplayer se inspiró para su look en Akatsuki. Después de todo, Itachi está representado con su capa de nube roja y lleva un sombrero tejido decorado con tiras de papel quemado. Estos sombreros no se han visto en años, pero alguna vez fueron una parte definitoria del uniforme de Akatsuki.

En cuanto al resto de esta mirada de Naruto, Itachi parece serio estando agachado con un kunai en la mano. El ninja lleva su atuendo habitual debajo de su capa, y puedes ver el cuello de su camisa de malla asomando detrás de la icónica capa. Junto con un collar simple, el aspecto de Itachi aquí es muy similar al del anime.

Antes todos los Akatsuki eran presentados con este sombrero

Claramente, este fan dedicó mucho esmero a este cosplay, y además de rendirle homenaje a personajes de Naruto, ya ha presumido sus versiones para héroes de My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba y muchos más. La Verdad Noticias te recuerda que las aventuras de Naruto Uzumaki continúan en una secuela titulada Boruto: Naruto Next Generations.

