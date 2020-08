Naruto: Este cosplay épico rompe los límites de Rock Lee (FOTO)

Quizás no haya un personaje más querido de la franquicia del anime de Naruto que Rock Lee, el joven ninja de Hidden Leaf Village que tenía poca o ninguna comprensión del ninjutsu, pero fue capaz de fortalecerse a sí mismo a través de la fuerza de voluntad y el entrenamiento físico, y un fan nos ha regalado un nuevo cosplay increíble que una vez más da vida al luchador de Konoha.

Aunque Rock Lee ya no es el centro de atención como lo hizo una vez en la nueva serie de Boruto: Naruto Next Generations, ha asumido el papel de maestro para su hijo, Metal Lee.

Un fan de Naruto creó un increíble cosplay de Rock Lee

El momento decisivo de Rock Lee en el anime de Naruto, hasta el día de hoy, fue su batalla inicial con el ninja Gaara, quien tenía la capacidad de manipular la arena que llevaba en una calabaza que estaba atada a su espalda.

A pesar de su entrenamiento y su habilidad de moverse más rápido de lo que la mayoría podía ver, Lee finalmente no pudo derrotar a su oponente y sufrió lesiones graves como resultado de la pelea. Al regresar y ayudar a sus amigos en la "Búsqueda de Sasuke", Rock Lee se había ganado su lugar como favorito de los fanáticos y no sorprende ver que aparece una y otra vez a pesar de que ya no tiene un papel clave en la franquicia.

Cosplay de Rock Lee, sorprende a fans de Naruto

El cosplayer de Instagram, Jason Jaeger, compartió este increíble cosplay de Rock Lee que realmente muestra al ninja trabajador que ha salvado la vida de sus compañeros ninjas de Konoha una y otra vez en el anime de Naruto:

¿Cuál fue tu momento favorito de Rock Lee durante el anime de Naruto? ¡No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios.