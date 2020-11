Naruto: Estas son las 10 historias más trágicas de los villanos de Konoha

Uno de los problemas que Naruto aborda particularmente bien es cómo se manejan las historias de fondo de sus villanos. Aunque muchos de los antagonistas de la serie se presentan y se comportan como malhechores, a menudo tienen excelentes motivaciones para hacerlo, independientemente de cuánta destrucción puedan causar sus objetivos a quienes los rodean.

Cada ambición es dramáticamente diferente y sugiere un agravio legítimo con el mundo shinobi tal como existe actualmente.

Al analizar a estos villanos y sus historias de fondo en Naruto, se puede determinar quién tuvo la vida más trágica en comparación con sus colegas difamados.

Villanos en Naruto con vidas trágicas

Orochimaru: Testigo y temeroso de la muerte

Habiendo participado en una guerra masiva junto a sus hermanos Sannin, Orochimaru ha visto muchas muertes en su servicio a la Hoja. Temeroso y desesperado por desbloquear el potencial oculto detrás del jutsu, la serpiente trabajó incansablemente para dominar el poder y la inmortalidad.

A menudo, esto se produjo a expensas de quienes lo rodeaban, especialmente si quería aprovechar las habilidades con las que nacieron genéticamente. No obstante, explica sus motivaciones de manera coherente, incluso si no justifica las acciones que tomaría contra Konoha debido a ellas.

Toneri: Vida solitaria en la luna

Miembro del Clan Otsutsuki, Toneri vivía en la luna de forma aislada. Al final, la soledad lo alcanzaría y obligaría a visitar la tierra de Naruto, donde secuestraría a Hinata e insistiría en que se convirtiera en su novia.

Si bien sus acciones pueden ser comprensibles debido al hecho de que no hay otras perspectivas para que él explore en su propio mundo autónomo, no obstante, fue uno de los esquemas más espeluznantes que cualquiera de los pícaros de Naruto había compuesto.

Hace que la decisión de Naruto de salvarlo sea inexplicable al final de la historia, a pesar de no tener pruebas de que cambiaría de opinión.

Sasori: Huérfano solitario que convirtió a sus padres en marionetas

Sasori de la Arena Roja quedó huérfano por una guerra masiva, con solo el recuerdo fugaz de sus padres para hacerle compañía. Para honrarlos (pero sobre todo para consolarse a sí mismo), creó muñecos con sus cuerpos para abrazarlo y atesorarlo, ya que físicamente ya no podían hacerlo.

Desafortunadamente, su trastorno se aceleraría con el tiempo, transformando irreversiblemente a cientos de personas inocentes en sus secuaces de juguete.

Teniendo en cuenta que la abuela Chiyo todavía lo amaba, su excusa para sus maquinaciones es menos férrea que otras, incluso si donaría su propio cuerpo y toda la colección de marionetas a Kankuro después de su muerte.

Sasori fue un villano muy poderoso en Naruto.

Haku: El único propósito era servir a Zabuza

Profundamente en deuda con Zabuza por las profundas formas en que le había salvado la vida y por la compañía que le ofrecía, Haku era el esbirro más leal y confiable del espadachín.

Esta lealtad le costaría, ya que en última instancia implicaría que se enfrentara al Equipo Siete y perdiera. Teniendo en cuenta que Uzumaki lo había conocido anteriormente y se llevaba bien, esto hizo que las consecuencias fueran particularmente desgarradoras. De todos modos, Haku perecería en las circunstancias más idílicas, al lado de Zabuza.

Kimimaro: Servidor incondicional de Orochimaru

Su clan entero masacrado en un baño de sangre, Kimimaro vagó por la tierra desde una edad temprana sin nadie que lo cuidara. Tuvo la desgracia de cruzarse con Orochimaru, un hombre fascinado por su kekkei genkai y dispuesto a tomarlo bajo su protección.

Esto no solo implicaría que se convirtió en el arma involuntaria del Sannin caído, sino que también experimentó para evaluar la naturaleza de sus habilidades. Como Kimimaro no tenía a dónde acudir, la parte más trágica de su historia fue que no tenía la mente para resistir a sus nuevos maestros.

Kimimaro apareció en el omake al final de Naruto Shippūden episodio 129.

Madara Uchiha: Luchó sin éxito por el honor de su clan

Madara, el patrón del Clan Uchiha, se vio obligado a observar cómo su pueblo era despojado de su dignidad después de la alianza con el pueblo Senju. Konoha no solo desconfiaba de ellos, sino que también pretendía concederles poder al permitirles servir como fuerza policial.

Además, se vio obligado a vivir entre los que habían matado a su propio hermano menor. Esto lo obligó a luchar contra Hashirama en un intento final por restaurar la grandeza del nombre Uchiha, uno que caería en desgracia después de que él lo hiciera.

Obito Uchiha: Aplastado Por Una Roca Y Manipulado Por Madara

El ex aliado de Kakashi, el cuerpo de Obito fue aplastado junto con sus sueños de convertirse en un talentoso shinobi. Pasó mucho tiempo recuperándose bajo la vigilancia de Madara y Zetsu, donde sin que él lo supiera, su corazón se volvería lentamente contra sus amigos.

Esto culminó con Kakashi "matando" a Rin mientras Obito observaba. Lo que no entendía era que la joven había obligado a Hatake a hacerlo, ya que permitirle vivir desataría un jinchuriki mortal en Konoha y pondría en peligro todo lo que su gente apreciaba.

Irónicamente, la respuesta de Obito sería en última instancia mucho peor que la de cualquier Bestia con cola individualmente.

Obito se volvió bueno después de estar cerca de Naruto.

Kabuto: Huérfano que mató accidentalmente a un ser querido

Sufriendo de amnesia debilitante, Kabuto era un paria incluso en el orfanato que lo había adoptado. Sin embargo, su matrona se fue complaciendo con él y sirvió como la madre que nunca tuvo.

Después de la visita de la Fundación Danzo, los dos acordaron servirlo, tratando inconscientemente de salvarse el uno al otro. Esto resultaría en una batalla en la que ninguno conocía la identidad del otro.

Kabuto vencería a la única persona que lo había amado con sus propias manos. Empujado al borde de la locura debido a su error, su corazón se volvió amargo y frío, con el joven shinobi reclutado por Orochimaru como espía.

Kaguya: Traición a la humanidad

El progenitor original del chakra, Kaguya conoció el amor de un mortal durante su tiempo en la tierra. Sin embargo, ella también probó su odio, y dado que su pareja no tenía la determinación de defenderla, sería perseguida por defenderse.

Sería una profunda traición a todo lo que había hecho por los seres de la tierra extraña en la que se encontraba. Además, proporcionó una causa (posiblemente justificable) para tramar planes para liberarse y vengarse a sí misma que se extenderían durante siglos.

Kaguya fue venerada como una diosa debido a sus poderes.

Nagato: Huérfano de guerra

Huérfana de la guerra, Nagato comprendió la traición y los defectos fundamentales del mundo shinobi. Sin embargo, dado que no era miembro de ninguna aldea importante, su sufrimiento se pasó por alto en favor de aquellos con una presencia más dominante en el escenario mundial.

Después de ver a su amigo, Yahiko, sacrificar su vida para poder sobrevivir, descendió por un camino oscuro y que resultaría en la destrucción de Konoha.

Sin embargo, después de darse cuenta de su error, fue uno de los pocos villanos que rectificó casi todo el daño que había causado, aparte de la muerte de Jiraiya.

