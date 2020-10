Naruto: ¿El “Talk No Jutsu” es la mejor técnica de la serie?

Todo gran héroe shonen tiene un movimiento característico. Un movimiento que siempre usan, uno que el público sabrá solo por el nombre que es suyo. Si bien el Rasengan de Naruto casi encaja a la perfección, su infame “Talk No Jutsu” podría ser su verdadera firma.

El “Talk No Jutsu” es la habilidad especial de Naruto Uzumaki "para derrotar a cualquier oponente y cambiar su ideología al tener una conversación de corazón a corazón, a menudo durante o inmediatamente después de una batalla. Incluso podemos llamarlo una forma de “evangelizar” a sus enemigos.

Esta habilidad apareció constantemente desde el principio hasta el final final de la serie, incluso haciendo apariciones en las películas. Difícilmente el Universo de Naruto sería el mismo sin este “poder”. Vamos a analizarlo a profundidad:

Naruto Uzumaki de la época Shippuden

El "Talk No Jutsu" de Naruto

Si bien “Talk No Jutsu” (Jutsu de Hablar) es molesto para algunos y un meme para otros fanáticos, este tiene algo de mérito. Cada uso exitoso de la técnica va acompañada de acción, mostrando una pizca de esperanza incluso en las situaciones más oscuras.

Cada vez, Naruto se abre paso al demostrar quién es y qué representa a través de la batalla, antes de explicarse adecuadamente (como los ninja suelen hacer, aparentemente). Gaara, por ejemplo, sirvió como paralelo del ninja rubio en un inicio.

Ambos fueron rechazados por sus pueblos y odiados, pero ambos anhelaban familia, amor y aceptación. Pero mientras Gaara recurrió a la violencia para conseguir lo que anhelaba (por malas enseñanzas de su padre), buscando el poder de forma aislada, Naruto encontró fuerza en los lazos que construyó con sus compañeros.

Pain, el líder de Akatsuki en la serie, creía que al mostrarle al mundo el verdadero sufrimiento y la pérdida, podrían unir a la gente a través de la empatía. Si bien sus métodos eran crueles e incorrectos, su ideología tenía sentido, incluso Naruto no podía negarlo.

No fue hasta que conoció a Pain en persona, que él comprendió su perspectiva. Una vez más, Naruto conectó sus experiencias dolorosas similares como marginados y estudiantes de Jiraiya para ayudar a Nagato a comprender cuán retorcidos se habían vuelto sus ideales con el tiempo.

Aunque los fanáticos no saben si “Talk No Jutsu” debería haber funcionado contra un enemigo tan arraigado en su lógica retorcida, esta instancia definitivamente habla del poder insuperable de la técnica. ¡Pero no todos han sido evangelizados por Naruto!

La única persona que alguna vez resistió el poderoso tirón de “Talk No Jutsu” fue Sasuke Uchiha. A lo largo de la serie, Naruto y Sasuke tuvieron tres batallas importantes, pero la primera fue cuando trató de evitar que Sasuke dejara Konoha y se volviera rebelde.

La rivalidad de Sasuke y Naruto

Al final, Naruto falló porque no había experimentado una pérdida lo suficientemente grande como para entender lo que Sasuke estaba sintiendo. La segunda vez, el Uchiha se había adentrado aún más a la oscuridad, ahora como un criminal buscado.

Aunque Naruto, desde que perdió a Jiraiya, ahora podía relacionarse mejor con su antiguo amigo, Sasuke estaba demasiado perdido y ya no se podía localizar, lo que hacía que “Talk no Jutsu” fuera inútil. Su pelea final, después de que su equipo se enfrentara a Kaguya durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se produjo después de que ambos llegaron a un entendimiento mutuo.

Gracias al cansancio de la batalla, las palabras de Naruto finalmente lo alcanzaron. La empatía es la clave del increíble poder de “Talk No Jutsu”, lo que la marca como la estrategia de combate más efectiva en toda la serie, obteniendo más victorias que cualquier otra.