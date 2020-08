Naruto: Cosplay imagina el look ANBU de Hinata Hyuga

Hinata Hyuga es uno de los personajes más importantes de la franquicia Naruto de Masashi Kishimoto por muchas razones y un cosplay la ha llevado aún más lejos al imaginar cómo sería si ella se hubiera unido al misterioso grupo ANBU en el anime.

Como vieron los fanáticos en la serie original, aunque Hinata ciertamente fue una de las muchas Chunin que ayudó en la guerra, se convirtió en una ninja más hábil en las aventuras que siguieron, como se ve en The Last: Naruto the Movie.

Pero como sabrán los fanáticos de corazón, este personaje de anime nunca estuvo realmente preocupado por su rango en Konoha “Aldea Oculta de la Hoja”. Después de todo, nunca se confirmó si Hinata había logrado o no llegar al nivel de Jounin.

Hinata Hyuga del anime Naruto

Aunque esta talentosa kunoichi del Clan Hyuga se casó con Naruto Uzumaki y tuvo dos hermosos hijos: Boruto y Himawari. Verla fuera de acción en la secuela de Boruto: Naruto Next Generations, hace que muchos fanáticos se pregunten qué pudo haber sido de ella en las misiones ninjas.

Si la Aldea de la Hoja Oculta no fuese tan pacífica en la secuela de anime, ¿ella podría haber continuado por su camino ninja? ¿Adónde la llevaría siquiera? Un futuro imaginado implica que ANBU continúe con sus servicios de operaciones encubiertas y eso ha cobrado vida gracias a la artista “juweles.cosplay”.

Cosplay de Hinata Hyuga como ANBU

Hinata como ANBU no es algo que podamos ver en la serie oficial de Masashi Kishimoto, pero este cosplay definitivamente es una ventana divertida a un universo alternativo genial. Este tiempo de paz todavía tiene a Naruto usando una división de tortura e interrogatorio, así que, ¿quién sabe? ¿Quizás ella todavía sea útil para este grupo sigiloso en Konoha? ¿Qué opinas?

Te puede interesar: Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

Finalmente, el arte del cosplay permite que estos futuros alternativos cobren vida en el mundo real y recuerda aquellos tiempos cuando Kakashi Hatake perteneció a ANBU. Ya que cierto Hokage no quiso darle más enfoque al grupo de sigilo.

Foto: BOXENZ