Naruto: Cosplay de Lady Tsunade recrea su lado más sensual

La cosplayer chilena Britany Angelus, puso en alto al fandom latino de Naruto con su cosplay de Lady Tsunade en Instagram. Ya que la popularidad de esta serie de anime y manga por Masashi Kishimoto demostró ser muy popular a nivel internacional; sobre todo al momento de rendirle homenaje a sus personajes en el mundo real.

Cosplayer chilena hace cosplay de Tsunade

Según información de Comicbook, la franquicia de Naruto logró evolucionar con su comunidad de fans, pues inició con las aventuras del protagonista Naruto Uzumaki en su etapa de niño, mostró sus aventuras de adolescente en Naruto Shippuden y le dio seguimiento a la historia con Boruto: Naruto Next Generations.

La cosplayer chilena quiso presumir su versión más impresionante de Lady Tsunade; un personaje femenino que también se convirtió en la Quinta Hokage del anime. La personalidad de esta poderosa kunoichi (mujer ninja) la llevó a dirigir la Aldea Oculta entre las Hojas (Konoha) y cuenta con una vestimenta muy coqueta.

Mira el cosplay de Tsunade por Britany Angelus

“‘Hermosa chilena’, ‘Pechocha’, ‘La mejor Hokage’, ‘Tremendo cosplay, te pareces mucho’”

Este cosplay ya recibió más de 6 mil me gusta en Instagram, también cuenta con varios comentarios un poco subidos de tono; pues la cosplayer incluyó una sexy frase en la descripción de su instantánea. Hay que aclarar que “waifu” significa literalmente “esposa / wife” y que las palabras que dijo son las siguientes:

“Soy tu waifu Tsunade”

Claramente, Britany Angelus incluyó el pronunciado escote de Tsunade, sus dos coletas, la marca de diamante morado en la frente (Byakugō no In), al igual que a su compañera Katsuyu; una babosa gigante que tiene la capacidad de dividirse en muchos mini clones y aparece cuando se utiliza el Kuchiyose no jutsu (técnica de invocación).

Sobre Lady Tsunade en Naruto

Naruto: Cosplay de Lady Tsunade recrea su lado más sensual

Advertencia de spoilers adelante. Hay que recordar que este personaje nunca llegó a casarse en ninguna de las temporadas de Naruto, pues tuvo un pasado complicado que la motivó a convertirse en la mejor ninja médico del mundo. Sus conocimientos hicieron que se evitarán muertes innecesarias en las guerras; pues incentivó que al menos 1 persona dentro de equipos de 3 personas, tuviese estas habilidades de curación.

Te puede interesar: Naruto: Cosplay de Sakura y su hija Sarada se hace viral (FOTO)

Actualmente, el anime de Boruto: Naruto Next Generations se encuentra en hiatus (pausa) por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), pero se espera que el anuncio del capítulo 155 o más detalles sobre su regreso sean revelados en la próxima semana de junio. Mientras tanto, fans de todo el mundo no han dejado de presumir su amor por esta serie japonesa, ya sea realizando fanarts (ilustraciones) y cosplay de sus personajes favoritos.